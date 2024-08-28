Сервисами и продуктами цифровой экосистемы Москвы пользуются почти 16 млн человек

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", который проходит с 1 августа по 8 сентября, – это возможность прямого диалога с жителями столицы, отмечает эксперт.

Москва уже давно зарекомендовала себя как один из самых технологичных мегаполисов мира. Использование высоких технологий прочно вошло в повседневную жизнь жителей города – сегодня услугами и сервисами цифровой экосистемы столицы пользуются почти 16 миллионов человек. Об этом рассказала Анастасия Шарова, начальник отдела выставочной деятельности департамента информационных технологий Москвы.

По словам эксперта, форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" предоставляет уникальную возможность для прямого диалога с москвичами. Ведь именно горожане являются главными действующими лицами в развитии города, именно для их удобства и комфорта создаются и развиваются новые цифровые проекты.

На площадке "Цифровые технологии Москвы" посетители могут ознакомиться с актуальными онлайн-сервисами и услугами столицы, а также узнать о перспективах развития метавселенной ВДНХ. Таким образом, москвичи могут не только познакомиться с современными достижениями, но и заглянуть в будущее города, увидеть, каким он станет уже через несколько лет.

Шарова подчеркивает, что "Территория будущего. Москва 2030" – это возможность для жителей напрямую повлиять на то, каким будет их город. Ведь именно москвичи определяют вектор развития столицы, а организаторы фестиваля стремятся создать максимально комфортные условия для горожан.