"Миллион призов": как москвичи могут поддержать жителей приграничных территорий

Городские (зеленые) баллы начисляются за активное участие в электронных проектах Москвы, а призовые (красные) баллы можно получить в рамках акции #ВыбираемВместе2024. Это дает москвичам возможность не только использовать свои накопления для получения товаров и услуг более чем у 400 партнеров, но и внести вклад в важное дело — помочь тем, кто нуждается в поддержке.
Чтобы сделать пожертвование, пользователи могут зайти на сайт "Миллион призов", выбрать в разделе "Поощрения" категорию "Благотворительность" и указать фонд "Народный фронт. Все для победы!" в качестве получателя. Каждый благотворитель получит промокод, который позволит отслеживать информацию о сделанном пожертвовании на сайте фонда. Отчеты о поступлениях обновляются один-два раза в месяц, что обеспечивает прозрачность и доверие к процессу.
Такой подход уже доказал свою эффективность: ранее москвичи пожертвовали более семи миллионов рублей для помощи пострадавшим в Курской области. Благотворительный фонд активно работает на передовой, предоставляя помощь военнослужащим и гражданскому населению, пострадавшему от военных действий. Он также занимается подготовкой населения к преодолению последствий гуманитарной катастрофы и вооруженного конфликта.
Проект "Миллион призов" активно развивает столичный Департамент информационных технологий и ГКУ "Новые технологии управления". Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта соответствует задачам национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Это не только улучшает качество жизни горожан, но и позволяет им активно участвовать в жизни города и страны, проявляя свою солидарность и поддержку тем, кто оказался в трудной ситуации.