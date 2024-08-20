"Миллион призов": как москвичи могут поддержать жителей приграничных территорий

Москвичи получили уникальную возможность поддержать бойцов, участвующих в специальной военной операции, а также жителей новых и приграничных территорий, используя свои городские и призовые баллы. Сайт "Миллион призов" совместно с благотворительным фондом "Народный фронт. Все для победы!" запустил сбор средств, который позволяет каждому желающему перевести от 500 до 10 тысяч баллов, что эквивалентно сумме от 500 до 10 тысяч рублей.



Городские (зеленые) баллы начисляются за активное участие в электронных проектах Москвы, а призовые (красные) баллы можно получить в рамках акции #ВыбираемВместе2024. Это дает москвичам возможность не только использовать свои накопления для получения товаров и услуг более чем у 400 партнеров, но и внести вклад в важное дело — помочь тем, кто нуждается в поддержке.

Чтобы сделать пожертвование, пользователи могут зайти на сайт "Миллион призов", выбрать в разделе "Поощрения" категорию "Благотворительность" и указать фонд "Народный фронт. Все для победы!" в качестве получателя. Каждый благотворитель получит промокод, который позволит отслеживать информацию о сделанном пожертвовании на сайте фонда. Отчеты о поступлениях обновляются один-два раза в месяц, что обеспечивает прозрачность и доверие к процессу.

Такой подход уже доказал свою эффективность: ранее москвичи пожертвовали более семи миллионов рублей для помощи пострадавшим в Курской области. Благотворительный фонд активно работает на передовой, предоставляя помощь военнослужащим и гражданскому населению, пострадавшему от военных действий. Он также занимается подготовкой населения к преодолению последствий гуманитарной катастрофы и вооруженного конфликта.

Проект "Миллион призов" активно развивает столичный Департамент информационных технологий и ГКУ "Новые технологии управления". Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта соответствует задачам национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Это не только улучшает качество жизни горожан, но и позволяет им активно участвовать в жизни города и страны, проявляя свою солидарность и поддержку тем, кто оказался в трудной ситуации.