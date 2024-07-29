Более 70 поваров будут участвовать в конкурсе форума-фестиваля "Москва 2030"

С 1 августа по 8 сентября на Манежной площади в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" пройдет грандиозный гастрономический конкурс. 40 ресторанов, кафе, баров и бистро представят свои авторские блюда, а гости смогут не только продегустировать кулинарные изыски, но и поучаствовать в увлекательных мастер-классах и соревнованиях.



Более 70 поваров из разных уголков России боролись за право принять участие в конкурсе. 6 августа финалисты, представляющие Москву, Московскую, Челябинскую, Рязанскую, Ростовскую, Костромскую и Ивановскую области, Ставропольский край, республики Северная Осетия, Бурятия, Карелия и Удмуртию, сразятся за звание лучших. Оценивать их мастерство будет профессиональное жюри под председательством известного московского ресторатора Дмитрия Левицкого.

"Ресторанный бизнес в столице развивается, и отрадно видеть, что гастрономических мероприятий, в том числе городских, становится больше. Очень важно, что эта тема стала одним из направлений форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", ведь к ресторанной отрасли так или иначе причастен каждый горожанин", — рассказал председатель жюри Дмитрий Левицкий.



Гостей фестиваля ждет настоящее гастрономическое путешествие. В меню: оленина с папоротником, лисичками и брусничным соусом, осетинские пироги, чебуреки с командорским кальмаром, хычины с мясом халяль, сугудай из нельмы, чуду с говядиной, чепалгаши с творогом и зеленью, курники, буузы и многое другое. Особое внимание уделят блюдам из российской рыбы: Ян Дмитренко, один из участников конкурса, обещает удивить гостей "русскими суши" из дальневосточной кеты, трески, кальмаров и креветок. Любителей сладкого ждут калинник, блины на гречневой опаре с печеными яблоками и другие десерты.

Национальные блюда представят и участники конкурса "Московская а cappella" из Филиппин, Кубы, Аргентины, Китая, Индонезии, Южной Африки, Германии, Намибии, Японии, Замбии, Анголы и Белоруссии.

Посетителей ждут увлекательные кулинарные соревнования: лепка пельменей и чистка картофеля на скорость, викторины и батлы среди участников проектов "Московское долголетие" и "Молодежь Москвы".