В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами

За честностью и открытостью избирательного процесса будет следить Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Его возглавит Вадим Ковалев, уже имеющий опыт руководства штабом на трех предыдущих кампаниях.
"Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве уже в 14 раз будет выполнять свою главную задачу – обеспечивать легитимность и прозрачность выборов в соответствии с московским стандартом наблюдения", – отметил Ковалев.
Для этого будет организована работа электронного штаба, наблюдателей на участках и в видеоцентре, мобильных групп реагирования, а также пресс-центра.
Заместителем руководителя штаба и куратором информационного сопровождения станет Александр Асафов, а Электронный штаб возглавит Илья Массух. Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков подчеркнул важность совместной работы для обеспечения открытости и законности выборов.
У москвичей будет возможность проголосовать как онлайн, так и на избирательных участках с помощью бумажных бюллетеней или терминалов электронного голосования.