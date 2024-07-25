В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами

Скандальное выступление Глюк'oZы в Красноярске Тесты Успенская проиграла Киркорову Игры Сонник

Топ новостей недели

Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуацииФаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность ГлюкозыНазвана настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ "Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление

Лента новостей

Четверг 25 июля

15:08Появилась информация о пятой беременности жены Дмитрия Тарасова 13:34Климова ликует: вот что сделал Петренко ради бывшей жены 13:00В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами 11:52Тест для любителей советского кино – "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" 10:18"Не разговаривали с мужем три дня": Борщева раскрыла детали своего брака 09:52Муж Алсу перед заседанием суда о разводе сделал ход конем 08:59Как выглядит особо охраняемая могила похороненного 24 года назад отца Ксении Собчак 08:52Опозорившуюся на всю страну Глюкозу жестоко наказали 04:11Тест: хорошо ли вы помните советский фильм "Спортлото-82" 00:20Раскрыта колоссальная зарплата принца Уильяма 21:46"Худший из грехов": Собчак обвинила Фадеева в жадности из-за его скандала с Глюкозой 20:33[ТЕСТ] для настоящих фанатов "Гостьи из будущего": проверь свои знания 19:16"Лишь верхушка айсберга": вот что происходит с опозорившейся Глюкозой на самом деле 17:34Новый поворот в деле "женоненавистника" Киркорова и "попрошайки" Успенской: кто сильней? 16:27Поразительное сходство: сын Серябкиной растет ее копией – фото 15:32"Покобенилась": разыгравшая драму Штурм устроила взбучку богатому любовнику 15:21Вскрылась истинная причина побега Пугачевой из России 13:23Стало известно, кто встал на пути Лепса и вчерашней школьницы 18-летки 10:53Кино-тест на знание фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика..." 10:24[ТЕСТ] по фильму "Карнавальная ночь": справятся только самые внимательные зрители 09:55Стало известно о ликвидации Глюкозы после грязного позора 09:37"Из ряда вон": Колдун в машине чужой пьяной дамы вызвал недоумение у детей 09:01Сбежавший к молодухе Петросян пнул мечтающую отсудить имущество Степаненко: Ведьма натуральная 06:05Тест: Насколько хорошо вы знаете фильм "Титаник" 03:19Утоляем жажду без вреда для организма 00:11ТЕСТ по любимому фильму "Карнавал" с Ириной Муравьевой 22:01Не выдержала: Анастасия Волочкова публично отчитала Прохора Шаляпина 20:41Штаб общественной поддержки "Единой России" открылся в Москве 20:24"Я звезда, я важна": Семенович честно призналась в "звездной болезни" 19:04Ушла из жизни звезда "Евровидения": представила Россию достойно 18:06ТЕСТ: угадай культовый фильм по эпизодической роли – для самых внимательных 17:07Певший про "Голубую Луну" Трубач присоединился к слету иноагентов у Вайкуле 16:06"Это свинство, ее нужно лечить": Пригожин распек опозорившуюся на сцене Глюкозу 15:24"Пиарюсь за счет сестры": Наталья Фриске раскрыла секрет своей популярности 15:11Отказавшийся платить алименты Прилучный забрал детей у Муцениеце и улетел из России 14:33Поступившие на службу в Москве контрактники получат выплату 1,9 миллиона рублей 14:19"Я стала матерью-одиночкой": испытавшая шок Самойлова молит о помощи 14:00Молодой отец Александр Буйнов в коротких шортиках похвалился своим малышом 13:48"Спасите, нас затапливает": попавший в беду Киркоров кричит о помощи 13:24Как будто бухает месяцами: 41-летнюю Алсу без фильтов и ретуши приняли за бабушку 12:49Тест: хорошо ли ты знаешь сериал "Сваты"? 12:05Жених не пришел к стоящей у ЗАГСа при полном параде Бузовой 10:45Еле стоящая на ногах Глюкоза опозорилась в компании Волочковой у всех на глазах: Хихикали и шатались 09:51Как пьяные Билан и МакSим: Кравец высказалась о неадекватном поведении Глюкозы 09:35ТЕСТ по культовому фильму "Любовь и голуби": интересно и сложно 09:00"Самостоятельно мне не справиться": опозорившаяся на всю страну Глюкоза сделала признание 06:14Куда сходить в Москве: афиша с 23 по 31 июля 03:19Косметолог рассказал, кому показана процедура чистки лица 00:24Как Сафронова: мошенники развели Радзинского на баснословную сумму 22:14"Муж не доверяет": Орлова рассказала о "дешевой манипуляции" любимого мужчины
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами

В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами
141

С 6 по 8 сентября 2024 года в Москве пройдут выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва, а также муниципальных депутатов в восьми районах ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и Троицк) и в Куркине.

За честностью и открытостью избирательного процесса будет следить Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Его возглавит Вадим Ковалев, уже имеющий опыт руководства штабом на трех предыдущих кампаниях.

"Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве уже в 14 раз будет выполнять свою главную задачу – обеспечивать легитимность и прозрачность выборов в соответствии с московским стандартом наблюдения", – отметил Ковалев.

Для этого будет организована работа электронного штаба, наблюдателей на участках и в видеоцентре, мобильных групп реагирования, а также пресс-центра.

Заместителем руководителя штаба и куратором информационного сопровождения станет Александр Асафов, а Электронный штаб возглавит Илья Массух. Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков подчеркнул важность совместной работы для обеспечения открытости и законности выборов.

У москвичей будет возможность проголосовать как онлайн, так и на избирательных участках с помощью бумажных бюллетеней или терминалов электронного голосования.

Подпишись в Telegram

25 июля 2024, 13:00
Фото: Тихонова Пелагия / Агентство «Москва» / www.mskagency.ru
Общественный штаб по наблюдению за выборами✓ Надежный источник

Штаб общественной поддержки "Единой России" открылся в Москве

Штаб общественной поддержки "Единой России" открылся в Москве
Штаб начал свою работу с первого заседания программной комиссии. В центре столицы открыл свои двери новый штаб общественной поддержки московского отделения партии "Единая Россия".

Поступившие на службу в Москве контрактники получат выплату 1,9 миллиона рублей

Поступившие на службу в Москве контрактники получат выплату 1,9 миллиона рублей
От 5,2 миллиона рублей смогут получить контрактники из Москвы в первый год службы. Правительство Москвы приняло решение о введении новой меры социальной поддержки для военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны России.

Более 1,8 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

Более 1,8 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю
С 15 по 21 июля парки Подмосковья привлекли более 1,8 миллиона посетителей. Это более чем на 200 тыс. больше, чем за аналогичную неделю прошлого года, заявили в Министерстве благоустройства региона. Как отметил министр благоустройства Михаил Хайкин, в Московской области в этот летний сезон для посетителей открыты около двух сотен парков.

Андрей Воробьев анонсировал досрочное завершение дороги от Павловской Слободы до М-9

Андрей Воробьев анонсировал досрочное завершение дороги от Павловской Слободы до М-9
Первый участок дороги от Павловской Слободы до федеральной трассы М-9 "Балтия" досрочно в прошлом сентябре. Второй – откроют досрочно к концу текущего года. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время визита на место работ. «Изначально запустить рабочее движение планировалось к 1 сентября 2025 года.

Андрей Воробьев анонсировал открытие кампуса для преподавателей Технолицея

Андрей Воробьев анонсировал открытие кампуса для преподавателей Технолицея
Кампус для преподавателей Технолицея им. Долгих в Подмосковье откроют к началу учебного года. Об этом стало известно во время визита губернатора региона Андрея Воробьев на место строительства в Истре. «Мы сдали Технолицей в прошлом году.

Выбор читателей

24/07Срд"Лишь верхушка айсберга": вот что происходит с опозорившейся Глюкозой на самом деле 24/07СрдСтало известно о ликвидации Глюкозы после грязного позора 23/07ВтрУшла из жизни звезда "Евровидения": представила Россию достойно 24/07СрдВскрылась истинная причина побега Пугачевой из России 23/07ВтрНе выдержала: Анастасия Волочкова публично отчитала Прохора Шаляпина 23/07Втр"Это свинство, ее нужно лечить": Пригожин распек опозорившуюся на сцене Глюкозу