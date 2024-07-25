В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами

С 6 по 8 сентября 2024 года в Москве пройдут выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва, а также муниципальных депутатов в восьми районах ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и Троицк) и в Куркине.



За честностью и открытостью избирательного процесса будет следить Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Его возглавит Вадим Ковалев, уже имеющий опыт руководства штабом на трех предыдущих кампаниях.



"Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве уже в 14 раз будет выполнять свою главную задачу – обеспечивать легитимность и прозрачность выборов в соответствии с московским стандартом наблюдения", – отметил Ковалев.

Для этого будет организована работа электронного штаба, наблюдателей на участках и в видеоцентре, мобильных групп реагирования, а также пресс-центра.

Заместителем руководителя штаба и куратором информационного сопровождения станет Александр Асафов, а Электронный штаб возглавит Илья Массух. Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков подчеркнул важность совместной работы для обеспечения открытости и законности выборов.

У москвичей будет возможность проголосовать как онлайн, так и на избирательных участках с помощью бумажных бюллетеней или терминалов электронного голосования.

