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Штаб общественной поддержки "Единой России" открылся в Москве

Штаб общественной поддержки "Единой России" открылся в Москве
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Штаб начал свою работу с первого заседания программной комиссии.

В центре столицы открыл свои двери новый штаб общественной поддержки московского отделения партии "Единая Россия". Этот штаб был создан с целью формирования будущей программы партийцев, которые являются частью команды мэра Москвы. Штаб начал свою работу с первого заседания программной комиссии.

Впереди у членов штаба насыщенные месяцы. К августовскому этапу 30-й конференции московского городского регионального отделения должна быть готова новая программа. В ближайшее время планируется проведение серии тематических заседаний программной комиссии, на которых будут присутствовать члены команды мэра. Эти встречи станут площадкой для обсуждения ключевых вопросов, касающихся развития социальной сферы, транспорта, инфраструктуры ЖКХ, благоустройства, городской среды, а также культурных и гуманитарных проектов.

За разработку программы отвечают профессионалы из различных отраслей, объединившиеся в составе команды мэра. Среди них:

  • Степан Орлов (лидер фракции в Мосгордуме),
  • Максим Джетыгенов (глава московского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей),
  • Лариса Картавцева (депутат Мосгордумы),
  • Антон Шкаплеров (летчик-космонавт),
  • Дарья Борисова ( директор центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"),
  • Сабина Цветкова (руководитель НКО "Центр добрых дел")
  • Светлана Акулова (директор ГАУ Московский зоопарк").

Каждый из них привнесет свой уникальный опыт и знания для создания комплексной и актуальной программы.

Не менее важным аспектом работы штаба станет сбор предложений от москвичей. Жители столицы могут направить свои идеи и пожелания в штаб общественной поддержки. Для этого предусмотрены несколько способов: предложения можно оставить на сайте штаба или отправить по электронной почте. Кроме того, сбор наказов ведут все местные и первичные отделения партии в Москве.

Новая программа не просто дополнит текущую народную программу, реализуемую с 2021 года. Она позволит актуализировать и расширить ее с учетом современных реалий и потребностей москвичей. Осенью фракция "Единой России" учтет наказы жителей столицы при работе над бюджетом города на следующие три года.

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23 июля 2024, 20:41
Фото: Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва» / www.mskagency.ru
АГН "Москва"✓ Надежный источник

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