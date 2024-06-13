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Четверг 13 июня

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Собянин поддержал команду кандидатов, выдвинутых "ЕР" на выборы в Мосгордуму

Собянин поддержал команду кандидатов, выдвинутых "ЕР" на выборы в Мосгордуму
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Московская городская дума, будучи ключевым органом местного самоуправления, играет важную роль в жизни столицы.

Встреча мэра Москвы Сергея Собянина с кандидатами от партии "Единая Россия" перед выборами нового созыва городской думы является значимым событием, где обсуждаются планы и программы развития столицы на ближайшие годы. Собянин подчеркнул важность предстоящих выборов, называя их серьезным экзаменом как для депутатов, так и для его администрации. Он призвал всех участников понимать, что москвичи оценят проделанную работу за последние пять лет и поставленные задачи на будущее.

Особое внимание было уделено тому, что несмотря на внешнюю спокойствие, город и страна сталкиваются с серьезными изменениями в политическом и экономическом плане. Важно отметить, что работа депутатов Мосгордумы была затруднена пандемией COVID-19 и другими вызовами последних лет.

Однако даже в сложные времена команда продолжала бороться за военную победу, экономический суверенитет и политическую стабильность. Собянин выразил благодарность членам партии за поддержку и совместную работу, подчеркнув важность коллективного усилия.

Представитель партии Петр Толстой отметил, что процесс формирования списка кандидатов был проведен в соответствии с уставом партии, и в этом году более 430 тыс. москвичей приняли участие в предварительном голосовании, помогая сформировать сильную команду кандидатов от "Единой России".

Выборы восьмого созыва Московской городской думы намечены на сентябрь 2024 года. "Единая Россия" стала первой партией, которая выдвинула своих кандидатов на все 45 одномандатных округов. Среди кандидатов значатся выдающиеся личности из различных сфер общественной жизни, такие как председатель Мосгордумы Алексей Шапошников*, космонавты Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, спортивные чемпионки и другие.

Эти выборы станут важным этапом для Москвы, определяющим дальнейшее развитие столицы и ее жителей. Планы и программы, обсужденные на встрече, будут играть ключевую роль в формировании будущего города. Участие москвичей в этих выборах будет определяющим фактором для определения курса развития Москвы на ближайшие годы.

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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13 июня 2024, 20:28
Фото: АГН "Москва"/Андрей Любимов
АГН "Москва"✓ Надежный источник

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