Регистрация кандидатов на выборы в Мосгордуму завершена – Мосгоризбирком

Развод Нюши отложен Тесты Уход Лолиты со сцены Игры Сонник

Топ новостей недели

"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова Живут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея ЛазареваЖивут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея Лазарева Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ольга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замужОльга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замуж

Лента новостей

Четверг 18 июля

11:44Нашла новое дело: Лолита высказалась об уходе со сцены 11:1150-летний холостяк Фомин высказался о пользе спермы для лица 10:4190-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ 10:40ТЕСТ по фильму "Старые клячи": вспоминаем картину Рязанова 09:55Спереди – пионерка, сзади – пенсионерка: Успенская оголила сморщенное старческое тело 08:44Возлюбленного Муцениеце Чуйкова объявили угрозой безопасности страны и выгнали 07:20[ТЕСТ] для истинных фанатов фильма "Большая перемена": проверь свои знания 04:03Что скрывает Павел Воля: его супруга Ляйсан не смогла молчать об этом 01:22"Пути назад нет": Газманов отказался оправдывать покинувших Россию артистов 23:30Любовь Успенскую официально объявили "Достоянием России" 22:17"Не выдерживаю": жена Диброва заговорила о проблемах в браке 19:46"Распирает показать": Утяшева скрывает сына лишь по одной причине 19:21"Вопреки нашим желаниям": Фомин сообщил детали развода Алсу 18:49Тест: эти пословицы могут закончить далеко не все. Проверьте себя! 18:02"Может присоединиться": Шаляпин рассказал о связи с женщинами и их бывшими 17:02Иск на 740 тысяч: Водонаева оказалась втянута в новый скандал 15:59Развод отложен: Нюша и Сивов обсуждают нелегкое решение 14:23"Я готова извиниться": в Сети появилось новое видео Лолиты 13:54Вышедшая на сцену Слава высмеяла Долину 12:30"Должны быть сильными": уроженка Киева Любовь Успенская пожелала победы России 12:08"Люблю тебя и всю твою семью": Ольга Бузова показала фото любимого мужчины 11:49Voyah Dream: Мечтать не вредно 11:24"Всегда примазывался": Волочкова назвала неудачником Джигурду и обвинила в подлости 10:11ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по шутке 09:26Диктор Березин рассказал о возвращении жены еврея-иноагента Пугачевой в Россию 08:34"Видимость аншлага": Кравец возмущена фестивалем "сваливших" у Вайкуле 07:33[ТЕСТ] на знание российских комедий 90-х: ответь на 8 вопросов 04:25Отдых без отпуска: эти 8 фильмов подарят вам настроение лета 01:05"Можете это писать папе, но не мне!": дочь Киркорова взорвалась из-за критики 22:18Елена Летучая готова простить мужу предательство 20:48Пощадил: появились горячие подробности суда Киркорова и Успенской 18:58Гай Германика созналась в большом обмане 18:08"Нарушают личное пространство": оказавшаяся в толпе Бородина устроила скандал в аэропорту 17:15Резко изменившийся Бурунов назвал радикальный способ похудения 16:29Московский общепит направит выручку за выходные на нужды СВО 15:16В свадебном платье и без очков: в Сеть просочилось редкое фото Дианы Гурцкая 14:43[ТЕСТ] для знатоков фильма "Джентельмены удачи": проверь себя, ответив на 8 вопросов 14:40Оперетта, цирк и мастер-классы: что ждет гостей фестиваля "Театральный бульвар" 13:15Сын Михаила Круга похвастался часами за два миллиона: наследство звездного отца 12:29Не отчим: вот кем на самом деле Миронов приходится Голубкиной – секрет раскрыт 11:10Не обошлось без мата: 12-летняя дочь передразнила скандалиста Киркорова 10:19"Отстаньте от меня!": толпа довела до слез звезду "Женского стендапа" – вступилась Седокова 08:47Отказавшийся от трусов SHAMAN планирует продать нижнее белье 04:11ТЕСТ: знаете ли вы факты из жизни Григория Лепса – к 62-летию певца 01:03"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление 22:03"Юношеское отцовство": вскрылись детали личной жизни Димы Билана 21:3217 месяцев торжества: в Индии наконец-то отгремела самая долгая свадьба – роскошь, да и только! 20:07Шок! У Михалковых новый член семьи – долго скрывать не стали 18:28Тест: в каком советском мультфильме звучала эта песня? 17:46Не может забыть Эмбер? Депп закрутил роман с копией Херд – она россиянка
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Регистрация кандидатов на выборы в Мосгордуму завершена – Мосгоризбирком

Регистрация кандидатов на выборы в Мосгордуму завершена – Мосгоризбирком
220

В столице завершена регистрация кандидатов на выборы в Мосгордуму.

17 июля завершился процесс регистрации кандидатов в депутаты Московской городской Думы восьмого созыва. Общее количество выдвинувшихся кандидатов составило 389 человек, из которых 291 представляли политические партии, а 98 – самовыдвиженцы.

Документы на регистрацию подали 313 кандидатов. Из них зарегистрированы 290 человек, 16 получили отказ в регистрации, а 83 утратили статус кандидата, либо отказавшись от дальнейшего участия, либо будучи отозванными политическими партиями, которые их выдвинули.

По партиям распределение зарегистрированных кандидатов выглядит следующим образом:

  • Коммунистическая партия Российской Федерации – 44 кандидата;
  • Всероссийская политическая партия «Единая Россия» – 43 кандидата;
  • Коммунистическая партия «Коммунисты России» – 23 кандидата;
  • Российская экологическая партия «Зелёные» – 7 кандидатов;
  • Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) – 42 кандидата;
  • Политическая партия «Новые люди» – 45 кандидатов;
  • Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 45 кандидатов;
  • Самовыдвиженцы – 41 кандидат.

На предстоящих выборах в Мосгордуму, которые пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года, гражданам будет предоставлена возможность голосовать как онлайн, так и на избирательных участках.

Подпишись в Telegram

18 июля 2024, 11:20
Фото: Александр Авилов / Агентство ''Москва'' / mskagency.ru
mosgorizbirkom.ru✓ Надежный источник

По теме

Общественная палата выступила с предложениями по голосованию в Москве

В новом разделе на mos.ru горожанам рассказали о сентябрьских выборах депутатов

Московский общепит направит выручку за выходные на нужды СВО

Московский общепит направит выручку за выходные на нужды СВО
Рестораторы направят доходы от работы в выходные дни акции "Лето в Москве" на благотворительность. В минувшие выходные, 13 и 14 июля, центральные улицы Москвы преобразились до неузнаваемости.

Оперетта, цирк и мастер-классы: что ждет гостей фестиваля "Театральный бульвар"

Оперетта, цирк и мастер-классы: что ждет гостей фестиваля "Театральный бульвар"
В рамках фестиваля состоится более сотни постановок с участием тысячи московских артистов. До 11 августа в Москве проходит уникальный фестиваль "Театральный бульвар", который является частью проекта "Лето в Москве".

Более 20 тысяч человек посетили фестиваль "Культурный код Подмосковья"

Более 20 тысяч человек посетили фестиваль "Культурный код Подмосковья"
Фестиваль прошел в рамках всероссийского проекта "Большие семейные выходные". В минувшие выходные в более чем 80 парках Московской области прошел фестиваль "Культурный код Подмосковья", который посетили свыше 20 тысяч человек.

Минсельхоз Подмосковья дал советы по защите домашних животных от клещей

Минсельхоз Подмосковья дал советы по защите домашних животных от клещей
В дачный сезон важно обеспечить защиту питомцев от клещей. Инструкцию для владельцев домашних животных представила Госветслужба региона, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Специалисты Госветслужбы Подмосковья советуют использовать таблетки, ошейники, а также капли, шампуни и спреи для защиты домашних животных.

Москвичам рассказали о схеме движения во время фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши"

Москвичам рассказали о схеме движения во время фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши"
На несколько дней Москва превратится в гастрономическую столицу. В выходные, 13 и 14 июля, Москва приглашает всех жителей и гостей столицы на грандиозный праздник еды, развлечений и хорошего настроения.

Выбор читателей

17/07СрдТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по шутке 16/07Втр[ТЕСТ] для знатоков фильма "Джентельмены удачи": проверь себя, ответив на 8 вопросов 17/07СрдДиктор Березин рассказал о возвращении жены еврея-иноагента Пугачевой в Россию 16/07ВтрВ свадебном платье и без очков: в Сеть просочилось редкое фото Дианы Гурцкая 16/07ВтрПощадил: появились горячие подробности суда Киркорова и Успенской 17/07Срд"Люблю тебя и всю твою семью": Ольга Бузова показала фото любимого мужчины