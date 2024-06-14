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Пятница 14 июня

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В новом разделе на mos.ru горожанам рассказали о сентябрьских выборах депутатов

В новом разделе на mos.ru горожанам рассказали о сентябрьских выборах депутатов
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На портале mos.ru появился новый раздел, посвященный выборам депутатов Московской городской Думы. Жители столицы получили возможность узнать всю необходимую информацию о предстоящих выборах, включая процедуру онлайн-голосования, технологии, обеспечивающие анонимность и прозрачность процесса, а также защиту голосов избирателей.

Выборы депутатов Мосгордумы запланированы на период с 6 по 8 сентября 2024 года. Горожане имеют возможность проголосовать онлайн или на избирательных участках. Для проверки доступных способов голосования предусмотрен специальный сервис, который будет доступен в личном кабинете на портале mos.ru.

Участие в онлайн-голосовании открыто для всех жителей старше 18 лет с постоянной регистрацией в Москве и полной учетной записью на портале mos.ru. Регистрация заранее не требуется. Информация о возможности электронного голосования будет отправлена москвичам через личный кабинет на mos.ru и по электронной почте.

Электронный бюллетень можно получить с 6 сентября, начиная с 08:00, до 8 сентября, включительно до 19:59. Этот способ голосования доступен всем жителям старше 18 лет с постоянной регистрацией в Москве и полной учетной записью на портале mos.ru.

Избирательные участки будут работать с 6 по 8 сентября с 08:00 до 20:00. Голосовать можно будет на любом из них. Для удобства избирателей на участках будут установлены специальные терминалы, выдающие электронные бюллетени, что поможет избежать очередей.

Помимо портала mos.ru, информацию о выборах депутатов Московской городской Думы можно получить на сайте Московской городской избирательной комиссии. Все эти меры направлены на обеспечение максимальной доступности и удобства для жителей Москвы, позволяя им активно участвовать в выборах и влиять на будущее своего города.

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14 июня 2024, 17:38
Фото: Андрей Любимов/АГН "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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