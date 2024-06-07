Зимбабве благодарит Россию: президент Мнангагва выразил благодарность Дмитрию Мазепину за гуманитарную помощь

Россия поддержала африканскую страну в борьбе с последствиями климатических изменений, доставив партию удобрений.

Глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума выразил благодарность Дмитрию Мазепину, возглавляющему комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей по производству и реализации минеральных удобрений, за содействие в отправке гуманитарного груза удобрений в африканскую страну.

В ходе своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2024 Мнангагва подчеркнул своевременность и важность этой помощи, учитывая сложную климатическую ситуацию, с которой столкнулась Зимбабве, расположенная на юге Африки.

23 тысячи тонн необходимых для поддержки сельского хозяйства хлористого калия и комплексных удобрений были доставлены в Зимбабве в мае 2024 года. Реализация этой гуманитарной инициативы стала возможной благодаря активному участию ООН, которая арендовала судно для транспортировки удобрений из Европы в мозамбикский порт Бейра. Финальный этап доставки гуманитарного груза до Зимбабве был осуществлен наземным транспортом.