Московские коммунальщики ликвидируют последствия непогоды

Столичные службы эффективно выполняют поставленные задачи. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.



Столица борется с последствиями сильного ливня, который обрушился на город днем 20 июня. Порывы ветра достигали 22 м/с, а интенсивность осадков в пик непогоды, с 13:00 до 14:00, в некоторых районах города представила треть от месячной нормы.

Благодаря оперативной работе городских служб, подтоплений удалось избежать. Основной объем воды приняла на себя ливневая канализация, а бригады ГУП "Мосводосток", дорожных служб и инженерных компаний обеспечивали беспрепятственный водоотвод в проблемных точках.

Однако, сильный ветер стал причиной многочисленных падений деревьев – зафиксировано более 700 случаев. Пострадало и имущество горожан: повреждения получили свыше 300 автомобилей.

В ликвидации последствий стихии задействованы все необходимые силы и средства. Специалисты оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные конструкции. Жизнеобеспечение города функционирует в штатном режиме, отключения потребителей от коммунальных услуг не производилось.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заверил, что городские службы держат ситуацию под контролем. В то же время, по прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток. В связи с этим городские власти призывают жителей столицы быть предельно осторожными и внимательными на улице.