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Четверг 20 июня

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Московские коммунальщики ликвидируют последствия непогоды

Московские коммунальщики ликвидируют последствия непогоды
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Столичные службы эффективно выполняют поставленные задачи. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Столица борется с последствиями сильного ливня, который обрушился на город днем 20 июня. Порывы ветра достигали 22 м/с, а интенсивность осадков в пик непогоды, с 13:00 до 14:00, в некоторых районах города представила треть от месячной нормы.

Благодаря оперативной работе городских служб, подтоплений удалось избежать. Основной объем воды приняла на себя ливневая канализация, а бригады ГУП "Мосводосток", дорожных служб и инженерных компаний обеспечивали беспрепятственный водоотвод в проблемных точках.

Однако, сильный ветер стал причиной многочисленных падений деревьев – зафиксировано более 700 случаев. Пострадало и имущество горожан: повреждения получили свыше 300 автомобилей.

Фото: Мобильный репортер / Агентство "Москва" / www.mskagency.ru

В ликвидации последствий стихии задействованы все необходимые силы и средства. Специалисты оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные конструкции. Жизнеобеспечение города функционирует в штатном режиме, отключения потребителей от коммунальных услуг не производилось.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заверил, что городские службы держат ситуацию под контролем. В то же время, по прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток. В связи с этим городские власти призывают жителей столицы быть предельно осторожными и внимательными на улице.

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20 июня 2024, 19:23
Фото: Мобильный репортер / Агентство «Москва» / www.mskagency.ru
Официальный Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы✓ Надежный источник

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