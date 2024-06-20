Москвичей попросили не выходить на улицу в непогоду

Специалисты также отметили мощные порывы ветра, поэтому жителей города просят воздержаться от пребывания на улице во время непогоды. По прогнозу на четверг, 20 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременным дождем, местами ливневым дождем, грозой и градом.
Дневная температура воздуха составит от 23 до 25 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до 13 градусов тепла. Ветер будет дуть западный со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.
В связи с этой информацией, жителям Москвы рекомендуется быть бдительными и принимать меры предосторожности во время неблагоприятной погоды. Вот несколько рекомендаций о том, что можно сделать во время непогоды.
Оставайтесь в помещении: Если возможно, оставайтесь внутри помещения во время ливня и урагана. Избегайте выхода на улицу, поскольку сильный ветер, дождь и град могут представлять опасность для вашего здоровья.
Закройте окна и двери: Убедитесь, что все окна и двери закрыты, чтобы предотвратить попадание воды внутрь помещения. Это также поможет защитить ваш дом от разрушений, вызванных сильным ветром.
Избегайте использования электроприборов: Во избежание поражения электрическим током, старайтесь избегать использования электроприборов во время урагана или ливня.
Следите за прогнозами: Следите за местными прогнозами погоды и инструкциями местных властей. Будьте готовы к эвакуации, если это будет рекомендовано.
Оставайтесь на связи: Убедитесь, что ваш мобильный телефон заряжен и что у вас есть доступ к информации о текущей ситуации.
Обеспечьте безопасность домашних животных: Убедитесь, что ваши домашние животные также находятся в безопасном месте и обеспечены необходимыми условиями.