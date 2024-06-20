Москвичей попросили не выходить на улицу в непогоду

В отдельных районах Москвы идет сильный ливень. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.



Специалисты также отметили мощные порывы ветра, поэтому жителей города просят воздержаться от пребывания на улице во время непогоды. По прогнозу на четверг, 20 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременным дождем, местами ливневым дождем, грозой и градом.

Дневная температура воздуха составит от 23 до 25 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до 13 градусов тепла. Ветер будет дуть западный со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

В связи с этой информацией, жителям Москвы рекомендуется быть бдительными и принимать меры предосторожности во время неблагоприятной погоды. Вот несколько рекомендаций о том, что можно сделать во время непогоды.

Оставайтесь в помещении: Если возможно, оставайтесь внутри помещения во время ливня и урагана. Избегайте выхода на улицу, поскольку сильный ветер, дождь и град могут представлять опасность для вашего здоровья.

Закройте окна и двери: Убедитесь, что все окна и двери закрыты, чтобы предотвратить попадание воды внутрь помещения. Это также поможет защитить ваш дом от разрушений, вызванных сильным ветром.

Избегайте использования электроприборов: Во избежание поражения электрическим током, старайтесь избегать использования электроприборов во время урагана или ливня.



Следите за прогнозами: Следите за местными прогнозами погоды и инструкциями местных властей. Будьте готовы к эвакуации, если это будет рекомендовано.



Оставайтесь на связи: Убедитесь, что ваш мобильный телефон заряжен и что у вас есть доступ к информации о текущей ситуации.



Обеспечьте безопасность домашних животных: Убедитесь, что ваши домашние животные также находятся в безопасном месте и обеспечены необходимыми условиями.