В Подмосковье назвали самые популярные пляжи

В канун открытия пляжного сезона в Московской области все подготовительные работы в регионе завершены в рамках задач нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба областного Минблагоустройства.

По данным ведомства, самыми излюбленными среди жителей Подмосковья считаются: пляж на озере Сенеж в Солнечногорске, пляж "Волкуша" в Лыткарине и городской пляж в парке "Победа" в Талдоме.



На всех пляжи, включая эти, уже завезли песок, отремонтировали дороги и обновили инфраструктуру, рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

"Каждый год мы готовим территории к летнему сезону. Более 200 пляжей будут функционировать в этом сезоне в Московской области", – заявил Хайкин.

Отмечается, что пляжи Подмосковья делятся на три категории по размеру – малые, средние и большие. Их вместительность, соответственно, варьируется от 200 до 1000 человек.

При этом порядка 60 пляжей региона характеризуются базовым уровнем комфорта. На пляжах среднего уровня комфорта – их насчитывается более 90 – есть туалеты, мобильные точки торговли и спортивные площадки.

Что касается пляжей высокого уровня, которых в Московской области, по данным Минблагоустройства региона, более 50, то они оборудованы также пунктом проката и летними кафе.

Подробную информацию о всех зонах отдыха у воды можно найти на интерактивной карте пляжных территорий Подмосковья.