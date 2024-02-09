Москвичей предупредили о погодных сюрпризах на выходных

Перед планированием прогулок все же лучше узнать прогноз синоптиков.

Жителям и гостям столицы в выходные придется одеваться потеплее. Телеканал "360" сообщает, что уже в пятницу начнется похолодание. Днем температура воздуха останется на уровне -11 градусов, а вот ночью заметно похолодает. После заката столбики термометров начнут резко опускаться вниз. Воздух остынет до -21.

Увеличится облачность, но обильных осадков не ожидается. Ветер западный 5-8 метров в секунду. Теплеть начнет только после выходных, не исключены резкие перепады атмосферного давления. В такие моменты метеозависимым людям следует внимательнее относиться к здоровью.

Напомним, что ранее на Москву обрушился мощный циклон "Ольга". Для некоторых непогода оказалась неожиданностью. Интернет-портал "Подмосковье сегодня" рассказывает чудесную историю спасения двух мужчин. Рыбаки оказались в снежном плену посреди водохранилища.