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Среда 25 декабря

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Собянин: За пять лет московская промышленность выросла в 2,5 раза

Собянин: За пять лет московская промышленность выросла в 2,5 раза
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Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что столица представляет собой пятую часть экономики России. В 2023 году город направил в федеральный бюджет и бюджеты внебюджетных фондов 4,8 триллиона рублей. За последние годы валовый региональный продукт увеличился на одну треть, а объем инвестиций возрос более чем в три раза.

Основу экономики Москвы составляет сфера услуг, при этом город продолжает оставаться крупнейшим высокотехнологичным промышленным центром страны, добавил он. За последние пять лет эта отрасль увеличилась в 2,5 раза.

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что Москва является одним из лучших мегаполисов мира. Он указывал на привлекательность столицы для инвестиций, особенно в области технологий, промышленности, науки и образования. Глава государства также подчеркивал лидерство Москвы, основываясь на "качестве жизни и возможностях для самореализации ее жителей".

Шоу-бизнес в Telegram

25 декабря 2024, 15:22
Сергей Собянин. Фото: mskagency.ru
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Известные актеры рассказали о спектакле "Соборная площадь" в кинопарке "Москино"

Известные актеры рассказали о спектакле "Соборная площадь" в кинопарке "Москино"
В кинопарке "Москино" стартовали показы нового мультимедийного спектакля "Соборная площадь". Он уже успел завоевать зрительские сердца. Это уникальное представление проходит на фоне потрясающих декораций, воссоздающих соборы и дворцы Московского Кремля, и погружает зрителей в атмосферу Смутного времени — эпохи, когда решалась судьба России.

Больше и современнее: как изменится Киностудия им. Горького после обновления

Больше и современнее: как изменится Киностудия им. Горького после обновления
Киностудия имени Горького готовится к масштабной модернизации, на которую будет потрачено 19 миллиардов рублей. Об этом сообщила глава студии Юлиана Слащева. Ожидается, что работы завершатся к началу 2026 года, а некоторые объекты будут введены в эксплуатацию уже в августе 2025-го.

Все о сдаче цепочек в ломбард. Инсайдерская информация от сотрудников

Все о сдаче цепочек в ломбард. Инсайдерская информация от сотрудников
В современных реалиях в топ методов кредитования среди финансово подкованных слоев населения выходит ломбард. Когда срочно нужны деньги, в ломбарде их можно получить без отказа, долгого ожидания и кучи документов. Приятно и то, что эта стереотипная отрасль на фоне роста спроса терпит изменения и улучшает уровень сервиса, внедряет цифровые инструменты, да и в целом не отстает от банков в клиентоориентированности. В современных реалиях в топ методов кредитования среди финансово подкованных слоев населения выходит ломбард.

Глава "Росатома" Лихачев запустил испытания системы переработки опасных промышленных отходов

Глава "Росатома" Лихачев запустил испытания системы переработки опасных промышленных отходов
20 декабря на площадках производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов в Саратовской и Курганской областях были запущены опытно-промышленные испытания. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев дал старт этим важным работам, подчеркивая их значимость для реализации федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" в рамках национального проекта "Экология". "Запуск опытно-промышленной эксплуатации комплексов "Горный" и "Щучье", — это важный этап, который завершает многолетнюю работу по созданию безопасной и эффективной системы обращения с промышленными отходами", — отметил Лихачев.

Финансирование предпрофессиональных программ школ искусств сохранится – Депкульт

Финансирование предпрофессиональных программ школ искусств сохранится – Депкульт
В последнее время поступает множество вопросов относительно планов по набору в детские школы искусств (ДШИ) на следующий учебный год. Это вполне естественно, поскольку родители и будущие ученики стремятся заранее узнать о возможностях обучения и о том, какие специальности будут доступны. Исторически набор в ДШИ открывается в апреле, и именно к этому времени формируется план на следующий учебный год.

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