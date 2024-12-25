Собянин: За пять лет московская промышленность выросла в 2,5 раза

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что столица представляет собой пятую часть экономики России. В 2023 году город направил в федеральный бюджет и бюджеты внебюджетных фондов 4,8 триллиона рублей. За последние годы валовый региональный продукт увеличился на одну треть, а объем инвестиций возрос более чем в три раза.

Основу экономики Москвы составляет сфера услуг, при этом город продолжает оставаться крупнейшим высокотехнологичным промышленным центром страны, добавил он. За последние пять лет эта отрасль увеличилась в 2,5 раза.

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что Москва является одним из лучших мегаполисов мира. Он указывал на привлекательность столицы для инвестиций, особенно в области технологий, промышленности, науки и образования. Глава государства также подчеркивал лидерство Москвы, основываясь на "качестве жизни и возможностях для самореализации ее жителей".

