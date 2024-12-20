Финансирование предпрофессиональных программ школ искусств сохранится – Депкульт

В последнее время поступает множество вопросов относительно планов по набору в детские школы искусств (ДШИ) на следующий учебный год. Это вполне естественно, поскольку родители и будущие ученики стремятся заранее узнать о возможностях обучения и о том, какие специальности будут доступны.

Исторически набор в ДШИ открывается в апреле, и именно к этому времени формируется план на следующий учебный год. Процесс формирования плана начинается с анализа данных, которые предоставляют сами школы. Каждая ДШИ оценивает свои возможности, основываясь на количестве выпускников, свободных мест по различным направлениям и других ключевых показателях. Это позволяет создать наиболее актуальную картину для предстоящего набора.

На данный момент окончательные детали о наборе на следующий учебный год станут известны после получения предложений от всех ДШИ. Однако уже сейчас можно с уверенностью заявить, что бюджетное финансирование на предпрофессиональные программы не будет сокращено. Это означает, что количество мест в таких программах останется на уровне текущего года, что является хорошей новостью для всех заинтересованных.

Для того чтобы получить более полное представление о возможностях и готовности школ к набору, на следующей неделе планируется отправить запрос во все ДШИ. Это позволит не дожидаться апреля и заранее узнать, какие специальности будут доступны, а также какие условия обучения предложат школы. К концу февраля получится собрать всю необходимую информацию и сделать ее доступной для родителей и будущих учеников.