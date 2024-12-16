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Бизнес Москвы приближает Новый год: превосходя успех предыдущих лет

Бизнес Москвы приближает Новый год: превосходя успех предыдущих лет
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Новогоднее чудо в Москве создается благодаря сотрудничеству города и бизнеса.

Новогоднее оформление торгово-развлекательного центра "Европейский" ежегодно становится одним из самых ярких и запоминающихся в Москве. В этом году ТРЦ воплотил атмосферу сказки и волшебства, создав эффектные масштабные инсталляции, которые стали точками притяжения для посетителей.

Фото: Дни.ру

Как рассказали в пресс-службе "Европейского", при разработке праздничной концепции особое внимание уделяется тому, чтобы превзойти успех предыдущих лет. Процесс подготовки начинается задолго до праздников, чтобы все было реализовано безупречно. Монтаж декораций организован максимально слаженно, в основном в ночное время, чтобы не создавать неудобств для посетителей и арендаторов.

"Яркое новогоднее оформление – важный инструмент создания праздничной атмосферы. Для наших посетителей это не просто торговый центр, а место, где можно окунуться в атмосферу праздника, сделать памятные фотографии и насладиться временем с близкими", – отметили в пресс-службе.

Фото: Дни.ру

Представители "Европейского" подчеркивают, что участие бизнеса в украшении города к Новому году – важный вклад в создание общей атмосферы праздника. Совместная работа бизнеса и городских властей делает Москву более уютной и привлекательной как для жителей, так и для гостей столицы.

"Мы желаем коллегам по бизнесу вдохновения, оригинальности и внимания к деталям, ведь каждая красивая идея помогает создавать общее настроение, формируя незабываемые впечатления у всех, кто наслаждается этой праздничной порой", – добавили в пресс-службе ТРЦ.

Фото: Дни.ру

Стоит отметить, что вклад бизнеса в украшение Москвы к Новому году становится все более значимым. Компании, расположенные в столице, с энтузиазмом принимают участие в оформлении города, берут на себя ответственность за украшение новогодних елей и комплексно подходят к преображению территорий вокруг своих объектов.

Москва активно сотрудничает с бизнесом в рамках проекта "Зима в Москве", поощряя предприятия за оформление своих заведений. Такой подход создает ощущение общности и вовлеченности в создание новогоднего чуда. Кроме того, для многих компаний участие в конкурсах на лучшее оформление становится значительной поддержкой.

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16 декабря 2024, 17:37
Фото: Дни.ру
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