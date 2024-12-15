Бизнес Москвы приближает Новый год: от ретро-елок до хохломских сувениров

Вклад бизнеса в украшение Москвы к Новому году становится все более значимым. Столичные компании с энтузиазмом участвуют в преображении города, украшая новогодние ели, торговые центры и прилегающие территории.

Так, цветочный дом "Самсон Букет" каждый год подходит к оформлению своего салона к Новому году с особой тщательностью. Как рассказал генеральный директор Самсон Согоян, подготовка начинается еще с лета – закупаются новые коллекции елочных игрушек и новогоднего декора у ведущих производителей. В ноябре команда приступает к декорированию торгового зала, украшая 5-7 елок в различных стилевых решениях.

"В этом году мы украсили елки в теме сказочного леса, ретро и винтаж, а главная 3-метровая елка декорирована красочными предметами русского народного творчества хохломских мастеров", – отметил Самсон Согоян.

Смотря на весь ассортимент елочных игрушек и декора, команде удается подобрать наиболее запоминающиеся элементы, которые раскрывают "ДНК бренда" – качество, креативность и способность удивлять.

Помимо оформления внутреннего пространства, "Самсон Букет" также украсил вход в салон живыми растениями и хвоей, а также декорировал его хохломскими сувенирами, яркими игрушками и тысячами огоньков. Такое праздничное убранство не осталось незамеченным – каждый день можно увидеть, как москвичи фотографируются у входа.

"Мы считаем, что только общими усилиями праздник может состояться и запомниться ярким, красочным, зрелищным событием", – считает Самсон Согоян.

Он уверен, что даже небольшие украшения, такие как самодельные снежинки на окнах или гирлянды из веточек хвои, способны вызвать улыбку у прохожих и подарить ощущение новогодней сказки.

Сотрудничество бизнеса и города в рамках проекта "Зима в Москве" создает ощущение общности и вовлеченности в создание новогоднего чуда. Конкурсы, гранты и другие меры поддержки, предлагаемые городом, служат дополнительной мотивацией для компаний внести свой вклад в праздничное оформление Москвы.