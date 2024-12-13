Бизнес Москвы приближает Новый год: "рождественский экспресс" от "Цветов и кукол"

Встречая Новый год, каждый хочет окунуться в атмосферу волшебства и сказки, представители московского бизнеса – в том числе. Так, салон "Цветы и Куклы", владельцем которого является Олеся Жеронкина, уже не первый год вносит свой вклад в создание праздничного настроения в столице.

Каждый сезон Олеся и ее команда подходят к оформлению магазина с большой фантазией и креативом. В этот раз они решили воплотить тему новогоднего поезда, или "рождественского экспресса".



"Наша задача была создать 3D-модель поезда, как будто бы он выезжает с витрины – с внутренней стороны на внешнюю. Долго думали, как это сделать, но додумались", – рассказывает Олеся.

Несмотря на небольшие размеры магазина, команде удалось воплотить свою идею и создать по-настоящему волшебную атмосферу. По словам Олеси, они справляются с помощью фантазии и сплоченной работы всей команды.

Украшение магазинов и торговых точек, безусловно, влияет на общую праздничную атмосферу в городе, считает владелец салона "Цветы и куклы".

"Мы всегда видим эмоции и наших клиентов, и мимо проходящих людей, которые благодарят за красоту и новогоднее настроение. Место служит и определенной фотозоной. И это, безусловно, привлекает клиентов", – отмечает Олеся Жеронкина.

Она желает всем небольшим предприятиям, которые стремятся внести свой вклад в новогоднее оформление Москвы, удачи. Ведь каждое праздничное украшение, будь то в крупном торговом центре или в маленьком магазинчике, создает ту самую атмосферу волшебства, которой так ждут жители и гости города.

Кстати, Москва активно взаимодействует с бизнесом в рамках проекта "Зима в Москве". Таким образом город поощряет компании за оформление объектов, предоставляя разнообразные инструменты поддержки — от субсидий до конкурсов. Такой подход способствует формированию чувства единства и сопричастности к созданию новогоднего волшебства.