Конгресс БРИКС по деловому туризму – эффективная площадка для сотрудничества

Международный конгресс по деловому туризму, запланированный на 16–17 декабря в Москве, станет важной платформой для укрепления партнерства между участниками. Об этом заявил директор Ассоциации "Национальное конгресс-бюро" Сагид Заремуков в интервью Агентству городских новостей "Москва".

По словам Заремукова, сфера MICE играет ключевую роль в развитии экономики разных стран и способствует укреплению деловых отношений. Он отметил, что в нынешних условиях деловые мероприятия помогают бизнесу наладить связи как внутри страны, способствуя импортозамещению, так и за ее пределами. Форум Meet Global MICE Congress предоставляет участникам уникальную возможность обсудить актуальные вопросы отрасли и установить прямые контакты с российскими и иностранными партнерами. Важность таких встреч заключается в том, что они позволяют проводить личные переговоры и заключать соглашения о будущем сотрудничестве.

Заремуков уверен, что участие в форуме откроет новые возможности для многих компаний, которые смогут реализовать совместные проекты.

"Национальное конгресс-бюро", являясь институтом развития отрасли и регионов в направлении событийного и делового туризма, высоко оценивает значимость форума для межрегионального и международного сотрудничества игроков отрасли и субъектов РФ", – добавил он.

В числе участников конгресса Meet Global MICE Congress: BRICS Edition будут представители индустрии делового туризма из России, Беларуси, Казахстана, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Эфиопии, Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и других государств. Программа включает пленарные заседания и деловые переговоры, где российские и международные компании смогут презентовать свои проекты и найти партнеров. Регистрация на мероприятие продлится до 13 декабря.