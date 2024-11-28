Жители Китая с удовольствием следят за трансляциями из Московского зоопарка

Трансляции и видео с пандой из Московского зоопарка очень популярны в Китае.



Жители Китая активно следят за трансляциями и видео из Московского зоопарка, особенно им полюбилась панда по имени Катюша. Об этом рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

"В Чэнду я встретила двух замечательных подписчиц, которые устроили мне трогательный сюрприз — подарили торт и поздравили с днем рождения. Мы отлично пообщались, и девочки поделились множеством интересных фактов. Оказалось, что Московский зоопарк очень популярен в Китае! Видео с пандой Катюшей вызывают большой интерес, зрители активно делятся ими в социальных сетях и смотрят наши трансляции", — отметила Акулова.



По ее словам, многие в Китае считают Катюшу одной из самых известных панд.

Стоит отметить, что все гигантские панды в мире находятся в собственности Китая. Это связано с тем, что они являются местными эндемиками и находятся на грани вымирания. В настоящее время их численность составляет примерно 1850 особей по всему миру, и их регулярно пересчитывают.



Китай контролирует всех панд и предоставляет их в пользование дружественным странам. Для недружественных стран панды сдаются в аренду в зоопарки за значительные суммы. Например, аренда панды на общих условиях стоит около 1 миллиона долларов в год.

Интересно, что наши панды были подарены в 2019 году в знак дружбы между странами и предоставлены безвозмездно.