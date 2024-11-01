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Пятница 1 ноября

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Московский зоопарк открыл конкурс на лучшие кадры из трансляций

Московский зоопарк открыл конкурс на лучшие кадры из трансляций
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Московский зоопарк запустил увлекательный конкурс для всех любителей животных и зрителей его онлайн-трансляций. В своем официальном телеграм-канале зоосад объявил, что горожане могут участвовать в создании контента, делясь самыми яркими моментами из жизни обитателей зоопарка.

Конкурс стал ответом на активность зрителей, которые уже начали присылать интересные скриншоты и видео с трансляций. Теперь каждый желающий может стать частью этого увлекательного проекта. Участникам предлагается смотреть трансляции, фиксируя самые запоминающиеся моменты, а затем делиться ими с командой зоопарка. В правилах конкурса указано, что можно отправлять записи экрана, скриншоты и даже мемы, что добавляет элемент креативности и веселья в процесс.

Экспертная команда Московского зоопарка тщательно отберет десять самых впечатляющих работ, которые будут опубликованы на официальном канале. Это отличный способ для участников получить признание и показать свои таланты широкой аудитории. Более того, все десять победителей получат в подарок билеты на двоих в Московский зоопарк, что станет замечательной возможностью для приятного времяпрепровождения с близкими.

Для участия в конкурсе необходимо опубликовать свои работы в комментариях под конкурсным постом. Итоги будут подведены 30 ноября, так что у участников есть достаточно времени, чтобы подготовить свои лучшие материалы. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события и продемонстрировать свою креативность!

Напоминаем, что сами трансляции можно смотреть на официальном сайте зоопарка. Это не только развлечение, но и возможность узнать больше о животных, их повадках и жизни в зоопарке. Присоединяйтесь к конкурсу, делитесь своими находками и наслаждайтесь общением с миром дикой природы!

Шоу-бизнес в Telegram

1 ноября 2024, 14:10
Фото: Mos.ru
Дни.ру✓ Надежный источник

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