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В Магнитогорске запущена установка по утилизации биогаза на Левобережной городской свалке

В Магнитогорске запущена установка по утилизации биогаза на Левобережной городской свалке
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В Магнитогорске (Челябинская область) стартовал важный этап рекультивации Левобережной городской свалки. Запущена установка по утилизации биогаза.

Этот проект реализуется в рамках нацпроекта "Экология" и направлен на безопасное обращение с газами, образующимися в процессе разложения отходов. Установка позволит значительно сократить выбросы свалочного газа в атмосферу, что, безусловно, положительно скажется на экологии города и качестве жизни его жителей.

В церемонии запуска установки приняли участие представители министерства экологии Челябинской области, администрации Магнитогорска и АО "Росатом Экологический интегратор", который является частью госкорпорации "Росатом". Мощность установки составляет 1000 кубических метров в час для каждого из двух факелов — основного и резервного. На данный момент установка работает в режиме пусконаладочных работ, что подразумевает тщательный мониторинг всех процессов.

Генеральный директор АО "Росатом Экологический интегратор" Ирина Марченко подчеркнула важность этого этапа для успешной рекультивации свалки. Утилизация биогаза является ключевым элементом процесса, который поможет снизить выбросы вредных веществ на 16,7 тысяч тонн, что эквивалентно почти 8% общего объема выбросов в городе. Это позволит улучшить экологическую ситуацию и создать более комфортные условия для жизни местных жителей.

Кроме того, завершение работ по рекультивации откроет новые возможности для использования территории свалки. В Челябинске, где был реализован аналогичный проект, территория свалки была преобразована в оранжерею, где уже высажены деревья. Это свидетельствует о том, что рекультивированные земли могут получить вторичное использование, что еще раз подчеркивает важность таких инициатив.

Экологический блок "Росатома" активно работает над обеспечением экологической безопасности в стране. Его деятельность охватывает широкий спектр задач: от обращения с радиоактивными и опасными отходами до реабилитации загрязненных территорий. В рамках нацпроекта «Экология» блок формирует национальную систему управления промышленными отходами, что включает создание перерабатывающих мощностей и внедрение цифровых инструментов для мониторинга.

Среди организаций блока выделяются ФГУП "Федеральный экологический оператор", который управляет отходами I и II классов, а также АО «Росатом Экологический интегратор», координирующий экологическую стратегию корпорации. Эти усилия направлены на создание устойчивой экосистемы и поддержание здоровья населения.

Запуск установки по утилизации биогаза в Магнитогорске — это не только важный шаг к улучшению экологической ситуации в регионе, но и пример того, как комплексный подход к рекультивации может привести к позитивным изменениям в жизни местных жителей и восстановлению природного баланса.

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28 октября 2024, 18:29
Фото: Атом Медиа
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