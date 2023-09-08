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Пятница 8 сентября

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Первые баллы среди участников электронного голосования разыграют 9 сентября

Первые баллы среди участников электронного голосования разыграют 9 сентября
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Победители определятся методом случайного выбора.

В субботу, 9 сентября, пройдет первый розыгрыш призовых баллов для участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра Москвы. Розыгрыш состоится для тех, кто проголосует онлайн 8 сентября.

Число победителей опубликуют на сайте #ВыбираемВместе2023. Там доступна информация о сроках проведения акции, партнерах, условиях участия и многом другом.

Участники дистанционного голосования могут выиграть одну, три или пять тысяч баллов. Их можно потратить на посещение кафе и ресторанов, музеев, пополнение карты "Тройка" или покупки в магазинах – партнерах программы "Миллион призов".

Победителям направят СМС-уведомление. Для получения призовых баллов нужно активировать код участника до 25 сентября включительно.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований проходят с 8 по 10 сентября. Дистанционно проголосовали уже более миллиона человек.

8 сентября 2023, 18:19
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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