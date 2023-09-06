Ученые предупредили об опасности приложений для родительского контроля

Гузееву послали матом в эфире Тесты Ефремов потерял зубы в тюрьме Игры Сонник

Топ новостей недели

Крид вызвал истерику на шоу "Голос. Уже не дети": Почему?Крид вызвал истерику на шоу "Голос. Уже не дети": Почему? Маргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисыМаргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисы В рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публикуВ рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публику Что делать в случае затопления квартиры соседямиЧто делать в случае затопления квартиры соседями

Лента новостей

Среда 6 сентября

04:26Ученые предупредили об опасности приложений для родительского контроля 02:17Профессор: кофе и энергетики не помогают преодолеть сонливость за рулем 00:13Певица Юта выразила желание родить четвертого ребенка 21:47Теперь не только 3 сентября: у Шуфутинского появился еще один особенный день 21:19Звезда сериала "Две судьбы" узнала о раке груди: Врач сказал страшное 21:10Срочно: ведущая программы "Время" в реанимации 20:24Взлохмаченного поутру SHAMAN'a застали с мужчиной. И вот кто это 19:47Баста похвастался роскошной квартирой за миллион долларов: смотрим видео 19:08Аренда жилья в хостеле: плюсы и минусы для путешественника 18:37Убежавшую за границу Пугачеву пощадили: Пусть возвращается 17:41"Старая баба": Гузееву послали матом в новом сезоне "Давай поженимся!" 16:47Королева драмы: стилист оценил образ Алены Водонаевой 16:31"Мурашки по телу побежали": Маликов довел россиян до слез 15:57Переделанный Киркоров нашел другую работу ради престарелого отца 14:09Отбывающий срок Ефремов лишился в колонии нижних зубов 13:19Отметившая 40-летие Настя Крайнова откровенно о своем возрасте: Не выгляжу на те годы 12:27Юрий Стоянов опровергнул известие о своей госпитализации 10:52Певица Слава объяснила свое решение сделать пластическую операцию: Не могла смотреть в зеркало 09:04Лолита показала трогательное видео со своей дочерью 08:17Звезда "Битвы экстрасенсов" Виктория Райдос о картах Таро: Точный способ прогнозирования 07:36Собянин: Силами ПВО уничтожили летевшие на Москву беспилотники 06:26Принца Гарри высмеяли за странный образ: что не так с одеждой? 04:21В чем опасность новых штаммов вирусов гриппа 02:06"Вторичка" или новостройка? Отвечает агент по недвижимости 00:30Чем укрепить здоровье в осенний период? Советует эндокринолог 23:597 признаков ослабленного иммунитета 23:23Звезда группы "Мираж" Гулькина преуспела после скандала с Пугачевой 22:11Принц Уильям побил Кейт Миддлтон: Вот чем обернулось голосование 20:53Скрытые пороки Авербуха обнаружили во время его командировки на море 18:58"Тоже пропал": исчезновение певца Малинина предали огласке 17:43Как избежать пожара сегодня: маленькая хитрость для дома и квартиры 16:21Что произошло с лицом Климовой? Хирург разводит руками 14:49Нет проблем с деньгами: Костомаров порадовал жену роскошным подарком 14:24"Алексей Панин умирает": Отар Кушанашвили предположил страшное 13:28"Вдохновилась": как Боня поквиталась с подшутившей над ней Собчак 12:09"Жизнь поделилась четко пополам": как изменилась забравшая малышей из детдома Суханкина 10:48В Турции погибли четыре человека из-за наводнений вследствие ливней 10:33"Я не понимала": Бузова раскрыла секрет поступления в университет 09:31Дочь пожаловалась на забвение после смерти оперной дивы Образцовой: Я была им не интересна 08:02Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему? 06:13Гороскоп для женщин: как выбрать мужчину по знаку зодиака 04:10Почему нельзя заставлять учиться? 02:06Голодный енот сорвался с диеты поздней ночью – видео 00:03"Сдалась": жена Петросяна распекла сериалы с Деревянко и Янковским 22:05Идеальный рецепт Софи Лорен: баклажаны пармиджано 20:06"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение 19:03Гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября 2023 года 17:45Воры вынесли из квартиры известной российской актрисы почти 3 миллиона рублей 16:50Станция Беслан: забыть нельзя вернуться 16:02Муцениеце продолжает атаковать Прилучного через суд: чего она хочет?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Ученые предупредили об опасности приложений для родительского контроля

Ученые предупредили об опасности приложений для родительского контроля
1

Приложения, которые позволяют родителям контролировать передвижения своего ребенка, могут привести к подрыву доверия в семье. К такому мнению пришли ученые ПНИПУ.

"Психологические исследования показывают, что школьники по-разному реагируют на применение технологий "отслеживания" их передвижений или общения в сети. Один ребенок может согласиться, а другой воспротивится вмешательству родителей в его личное пространство. Во втором случае ситуация может привести к подрыву доверия в семье, негативно повлиять на развитие у детей самостоятельности, независимости, уверенности в себе. И чем старше будет ребенок, тем ощутимее последствия такого контроля", — цитирует кандидата психологических наук, доцента кафедры социологии и политологии ПНИПУ Ольгу Юрьеву URA.ru.

6 сентября 2023, 04:26
Фото: Pixabay.com
URA.ru✓ Надежный источник

Профессор: кофе и энергетики не помогают преодолеть сонливость за рулем

Профессор: кофе и энергетики не помогают преодолеть сонливость за рулем
Водителям накануне длительной поездки за рулем как следует отдохнуть и выспаться.

Предприниматель рассказал о преимуществах акции "Миллион призов" для бизнеса

Предприниматель рассказал о преимуществах акции "Миллион призов" для бизнеса
Программа помогает бизнесу с рекламой и продвижением. Акция "Миллион призов" позволяет бизнесу получить рекламу и продвижение на известной и качественной платформе, считает заместитель генерального директора ООО "Краснопресненские бани" Михаил Самойлов.

Эксперт: Электронное голосование позволяет экономить время избирателя

Эксперт: Электронное голосование позволяет экономить время избирателя
Управляющая рестораном оценила акцию "Миллион призов". Избиратели могут экономить время благодаря дистанционному электронному голосованию.

Собянин: Силами ПВО уничтожили летевшие на Москву беспилотники

Собянин: Силами ПВО уничтожили летевшие на Москву беспилотники
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотников на Москву. БПЛА были уничтожен силами ПВО на подлете к Москве – в Калужской области и Истринском районе Московской области.

Чем укрепить здоровье в осенний период? Советует эндокринолог

Чем укрепить здоровье в осенний период? Советует эндокринолог
Эндокринолог-диетолог Сайыына Гоголева рассказала, что может помочь организму в период межсезонья. По словам специалиста, чтобы улучшить метаболизм, синтез витамина А и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, стоит обратить внимание на блюда из тыквы, моркови и репы.

Выбор читателей

04/09Пнд"Вдохновилась": как Боня поквиталась с подшутившей над ней Собчак 05/09Втр"Старая баба": Гузееву послали матом в новом сезоне "Давай поженимся!" 04/09ПндСкрытые пороки Авербуха обнаружили во время его командировки на море 04/09ПндЧто произошло с лицом Климовой? Хирург разводит руками 04/09Пнд"Жизнь поделилась четко пополам": как изменилась забравшая малышей из детдома Суханкина 04/09ПндЗвезда группы "Мираж" Гулькина преуспела после скандала с Пугачевой