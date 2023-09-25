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Понедельник 25 сентября

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Врач: по анализу ДНК нельзя предсказать будущие заболевания

Врач: по анализу ДНК нельзя предсказать будущие заболевания
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Кандидат медицинских наук Максим Терский рассказал, что расшифровка генов не может указывать на предрасположенность к заболеванию. Он отметил, что генетическое тестирование действительно позволяет определить, относится ли пациент к группе риска по тому или иному заболеванию.

При этом оно не дает оснований для прогноза в отношении реализации этого риска у конкретного человека, отмечает RT. По словам специалиста, выявления мутаций отдельных генов недостаточно для вывода о возникновении заболевания у человека в будущем.


25 сентября 2023, 14:26
Фото: Pixabay.com
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