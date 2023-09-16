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Пятница 15 сентября

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Метеоролог: магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие

Метеоролог: магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие
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Магнитные бури могут негативно сказываться на самочувствии людей, даже не страдающих от метеорологической зависимости. Об этом рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, данное явление связано с определенными возмущениями и выбросами солнечной энергии непосредственно на солнце. Они и доходят до нашей планеты в виде магнитных бурь, передает телеканал "360". При этом большинство людей, как правило, не ощущают каких-либо изменений в своем самочувствии, отмечает "Общественная служба новостей".

16 сентября 2023, 02:03
Фото: Pixabay.com
Общественная служба новостей✓ Надежный источник

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