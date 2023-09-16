Метеоролог: магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие

Магнитные бури могут негативно сказываться на самочувствии людей, даже не страдающих от метеорологической зависимости. Об этом рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, данное явление связано с определенными возмущениями и выбросами солнечной энергии непосредственно на солнце. Они и доходят до нашей планеты в виде магнитных бурь, передает телеканал "360". При этом большинство людей, как правило, не ощущают каких-либо изменений в своем самочувствии, отмечает "Общественная служба новостей".