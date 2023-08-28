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Понедельник 28 августа

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Российский диетолог рассказал о тесной связи переедания с депрессией

Российский диетолог рассказал о тесной связи переедания с депрессией
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Врач-диетолог рассказал о проблемах, которые может вызвать лишний вес. Одной из них является депрессия.

Ожирение является серьезным заболеванием, влекущим за собой много последствий. Российский врач-диетолог Елена Тихомирова перечислила самые "нетипичные" из них. Избыток веса может спровоцировать заболевания сердца и нарушение его ритма из-за чрезмерной нагрузки на сосуды. Также ожирение вызывает риск развития сахарного диабета, особенно у людей, имеющих к нему предрасположенность.

Самые неочевидные проблемы – ухудшение зрения и депрессия. На развитие последней влияет отек мозга, который может вызвать избыток жира в организме, передает сайт VSE42.ru.

28 августа 2023, 02:24
Фото: Pixabay.com
Life✓ Надежный источник

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