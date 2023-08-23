Синоптик предупредил о кратковременных дождях в Москве в последние выходные лета

Психологи рекомендуют: как самостоятельно справиться с тревожностью

У многих с приходом осени повышается уровень тревожности, и это неудивительно. Мы возвращаемся к решению проблем, которые откладывали на "после отпуска", и часто в такие моменты возрастает напряжение, беспокойство.