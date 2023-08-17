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Четверг 17 августа

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Психолог рассказала о причинах негативного влияния соцсетей на людей

Психолог рассказала о причинах негативного влияния соцсетей на людей
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Психолог Ольга Романив объяснила, почему социальные сети могут негативно влиять на некоторых людей. Она отметила, что в социальных сетях люди часто видят все лучшие стороны жизни других людей.

У тех, кто просматривает такой контент, при этом считая свои будни скучными, может развиться синдром упущенных возможностей. Он в свою очередь способен вызвать зависть и тревогу, передает сайт VSE42.ru. При таком синдроме возникает желание следить за тем, что делают другие люди, и постоянно сравнивать себя с ними. Это способно повлиять на снижение самооценки.

17 августа 2023, 06:25
Фото: Pixabay.com
VSE42.ru✓ Надежный источник

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