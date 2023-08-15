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Вторник 15 августа

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Инициатива дня: в Финляндии призвали дать конституционные права животным

Инициатива дня: в Финляндии призвали дать конституционные права животным
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В Финляндии инициативная группа выступила с неожиданной инициативой. Активисты предложили закрепить права животных в конституции.

Предложение собрало необходимые 50 тысяч голосов, и теперь парламентарии обязаны его рассмотреть. Авторы идеи хотят признать животных разумными существами и предоставить им основные права, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Стоит отметить, что в Финляндии трепетно относятся к защите животных. В стране запрещены цирки с дрессированными животными и контактные зоопарки.

15 августа 2023, 02:23
Фото: Pixabay.com
Интернет-издание "Подмосковье сегодня"• Требует проверки

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