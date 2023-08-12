Сергей Собянин: Парку Горького исполнилось 95 лет

Парк Горького открылся 12 августа 1928 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о любимом месте отдыха многих поколений москвичей.

"Это настоящая легенда, любимое место отдыха целых поколений москвичей и гостей города. Переживший Великую Отечественную войну, в 1990-е годы Парк Горького чуть было не утратил свое архитектурное наследие, превратившись в парк аттракционов. В 2011 году мы начали его масштабную реконструкцию. Сделали бесплатный вход, убрали устаревшие аттракционы, проложили прогулочные аллеи и площадки, разбили газоны и цветники. Все эти годы парк продолжает расти и развиваться", – отметил градоначальник.

Решение разбить парк на месте бывшей сельскохозяйственной выставки Президиум Моссовета принял в марте 1928 года. Стоит отметить, что парк парк Горького стал первым общественным пространством Москвы. Здесь работали аттракционы, кинотеатр, парашютная вышка, ежедневно проводились мероприятия для отдыха и духовного развития советских граждан.

В 1932 году парку присвоили имя Максима Горького. Через два года английский писатель Герберт Уэллс, посетивший Москву, назвал парк Горького "фабрикой счастливых людей".

В разное время в создании зданий, скульптур и сооружений парка принимали участие архитекторы Иван Жолтовский, Алексей Щусев, Александр Власов, Константин Мельников, Юрий Щуко и Ассен Спасов. Парк Горького был отражением каждой эпохи.

Переживший Великую Отечественную войну, в 1990-е годы парк чуть не утратил свое архитектурное наследие и исторический облик, превратившись в парк аттракционов.



Но уже в 2011 году у парка Горького началась новая эпоха. Была проведена реконструкция, благодаря которой вернулся былой блеск и появились новые смыслы. В 2013 году парк объединили с частью природного заказника "Воробьевы горы" и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Помимо этого, восстановили Крымскую и Пушкинскую набережные, а также в Нескучном саду. Также реконструкция прошла в парке искусств "Музеон". Впрочем, восстановительные работы продолжаются, ведь это непростой и кропотливый труд.

Однако одной из главных составляющих парка Горького стали мероприятия! Каждый может выбрать себе что-то по душе. Здесь работает проект "Спорткружок", где доступно более 60 различных бесплатных направлений. Также у парка есть своя постоянная музыкальная программа. С июня до конца августа на набережной у Крымского моста, в ажурной беседке и на сцене у Голицынского пруда выступают молодые артисты. А для тех, кто предпочитает интеллектуальный досуг, есть проект "Прогулки с историей".