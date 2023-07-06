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Четверг 6 июля

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Стремление людей к эксгибиционизму объяснил сексолог

Стремление людей к эксгибиционизму объяснил сексолог
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В век информационных технологий эксгибиционисты перешли в соцсети.

Эксгибиционизм считается отклонением в сексуальном поведении человека. Он характеризуется стремление удовлетворить потребности путем демонстрации своих половых органов, как правило, незнакомцам противоположного пола в общественных местах.

Более того, истинные эксгибиционисты не рассчитывают на продолжение контакта с "жертвой". Данное нарушение сексуального поведения медики считают заболеванием, потому что человек теряет контроль над своими действиями.

Однако встречается и ложный эксгибиционизм, при котором оголенное тело демонстрируется вполне умышленно из хулиганских побуждений. К слову, в век цифровых технологий ни истинным, ни ложным эксгибиционистам больше нет нужды посещать общественные места.

Демонстрировать половые органы сегодня возможно через социальные сети. Публикацию интимных снимков в сети практикуют даже звезды. И очень часто они вместо поддержки получают массу негатива от своих же поклонников.

Сексолог Евгений Кульгавчук считает, что в современном мире очень много тревожных событий. Каждый человек реагирует на них и, соответственно, снимает стресс по-своему: кто-то употребляет горячительные напитки, а кто-то расслабляется через сексуальное поведение.

Меж тем, сексолог полагает, что целью далеко не всех людей, публикующих интимные фото, является эксгибиционизм. Кто-то просто стремится привлечь внимание к собственной персоне, отметил эксперт в интервью Пятому каналу.

6 июля 2023, 04:11
Фото: pixabay.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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