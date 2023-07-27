Роспотребнадзор раскрыл идеальное время для покупки арбузов

Причина госпитализации Стаса Пьехи Тесты Скандал Славы и пластического хирурга Игры Сонник

Топ новостей недели

"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фотоМама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото Продажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандаломПродажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом Писательница Шилова спряталась от цивилизации после болезниПисательница Шилова спряталась от цивилизации после болезни

Лента новостей

Четверг 27 июля

20:46Умер сценарист фильма "Пролетая над гнездом кукушки" 20:10Роспотребнадзор раскрыл идеальное время для покупки арбузов 19:00Адвокат Добровинский ответил на претензии Успенской к пластическому хирургу 17:12"Я всегда рядом": Билан опубликовал фото любимой женщины 16:23Молодой помощник Бабкиной отреагировал на новость об их романе 14:55Умерла актриса Театра им. Моссовета Нина Дробышева 14:21Любовь Успенская рассказала, как именно ее тело изуродовал звездный пластический хирург 11:11В детском лагере Челябинска умер ребенок 10:36В Ростовском аквапарке погиб 4-летний мальчик 10:14В Хабаровске девочка выпала из окна седьмого этажа 06:19Марк Тишман: "Друзья говорят, что я сумасшедший психопат" 04:03В Сети всплыло видео одной из последних репетиций Владимира Высоцкого 02:09О чем важно помнить во время путешествия на авто? 00:23Чем опасно растительное молоко: отвечает диетолог 23:55Невролог посоветовала бороться с фобиями у психолога 23:48Самокатчик сбил ребенка в центре Москвы 23:37Доктор Мясников: Оливковое масло предотвращает деменцию 23:30Метеоролог призвала людей спасаться от дождя под зонтом и дождевиком 22:49Суд признал Кевина Спейси невиновным в сексуальных домогательствах 22:24Умерла ирландская певица О’Коннор 21:09Адвокат Добровинский прокомментировал обвинения певицы Славы в адрес пластического хирурга 19:09"Падали две звезды": Пугачева наказала Вайкуле 19:00Умер автор песен Гурченко и Леонтьева 18:20За что SHAMAN снискал благодарность композитора Фадеева 16:20Секрет успеха фильма "Барби" раскрыл кинокритик 12:11Выходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания 11:37Лолита высказала свое отношение к старости: Какое счастье, что жив 11:00В Краснодарском крае загорелся склад винзавода 09:58В Приморье четыре ребенка отравились горючими жидкостями 08:20Профессор РАН рассказал о производстве маргарина и пальмового масла 08:19"До февраля": русский триллер о неуловимом маньяке 06:23Диетолог рассказала, о каких проблемах в организме говорят бессонница и сухость кожи 04:19Narnia: на Патриарших разыграли паназиатскую партию 02:26Белого медведя засняли на видео в Ямальском районе 00:08Почему нельзя расчесывать комариные укусы – отвечает дерматолог 23:20Диетолог: потемневшие яблоки не опасны для здоровья 22:45Стоматолог рассказала о лучшем моменте для удаления зуба мудрости 22:30Психолог рассказала о способах пережить стресс 22:17Умер режиссер сериала "Улицы разбитых фонарей" Михаил Мамедов 22:00Диетолог назвал чернику идеальной для рациона ягодой 21:16Исследование: клубника способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний 20:20Маркетолог оценил пиар-стратегию Волочковой: В какой-то момент он достигнет пика 19:20Вайкуле вляпалась в скандал из-за Пугачевой 18:20Дочь рассказала о здоровье угодившей в больницу Федосеевой-Шукшиной 16:40Певица Юта поделилась секретом успеха: Пожелай и отпусти 14:5910 полезных привычек: эксперт рассказал, как ухаживать за ногами 14:17Актер Константин Крюков рассказал, на чем любит передвигаться по Москве 12:43"У него был спазм": Илона Броневицкая раскрыла причину госпитализации Стаса Пьехи 12:35Куда сходить в Москве: афиша с 26 июля по 3 августа 10:19Певица Слава готова подать в суд на пластического хирурга за испорченную грудь
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Роспотребнадзор раскрыл идеальное время для покупки арбузов

Роспотребнадзор раскрыл идеальное время для покупки арбузов
124

В Роспотребнадзоре рассказали о наилучшем времени для покупки арбузов. Такими периодами являются август и сентябрь. Дело в том, что в это время бахчевая продукция созревает массово, а риск купить плохой арбуз — меньше всего.

"В России и ближнем зарубежье, например Казахстане и Узбекистане, откуда в регион привозят арбузы, основное время созревания такой бахчевой культуры — это август—сентябрь. Конечно, в других странах могут быть более ранние или поздние сроки созревания. У нас в некоторых торговых организациях круглый год продаются бахчевые культуры", — цитирует экспертов URA.ru.


27 июля 2023, 20:10
Фото: Pixabay.com
URA.ru✓ Надежный источник

На площадке Московского урбанфорума в "Лужниках" откроется уникальная арт-фотозона

На площадке Московского урбанфорума в "Лужниках" откроется уникальная арт-фотозона
Посетители узнают больше о работе коммунальных служб, пожарных и спасателей. Арт-фотозона откроется в олимпийском комплексе "Лужники" в рамках Московского урбанистического форума.

На площади ДНР в Москве почтили память погибших в Донбассе детей

На площади ДНР в Москве почтили память погибших в Донбассе детей
На площади Донецкой Народной Республики в Москве по инициативе сенатора Натальи Никоноровой прошла акция, приуроченная ко Дню памяти детей – жертв войны в Донбассе. К мероприятию присоединились сенаторы от новых регионов – Ольга Бас, Дарья Лантратова и член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.

В День Государственного флага России в "Лужниках" состоится праздничный концерт

В День Государственного флага России в "Лужниках" состоится праздничный концерт
Мероприятие пройдет в рамках Московского урбанистического форума. Концерт состоится 22 августа в "Лужниках".

О чем важно помнить во время путешествия на авто?

О чем важно помнить во время путешествия на авто?
Для многих путешествие на машине становится основным способом увидеть красоты родины. "Вести Подмосковья" пообщались с экспертами, которые рассказали, на что лучше всего обратить внимание, если вы собираетесь в отпуск на авто.

Невролог посоветовала бороться с фобиями у психолога

Невролог посоветовала бороться с фобиями у психолога
Кандидат медицинских наук, врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, чем страх отличается от фобии.

Выбор читателей

26/07СрдВыходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания 26/07Срд"Падали две звезды": Пугачева наказала Вайкуле 26/07СрдЗа что SHAMAN снискал благодарность композитора Фадеева 26/07СрдЛолита высказала свое отношение к старости: Какое счастье, что жив 26/07СрдСекрет успеха фильма "Барби" раскрыл кинокритик 25/07ВтрУмер режиссер сериала "Улицы разбитых фонарей" Михаил Мамедов