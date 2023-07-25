Исследование: клубника способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний

Если в пожилом возрасте человек будет есть клубнику каждый день, то у его головного мозга улучшаться когнитивные функции, а артериальное давление снизится. К такому выводу пришел автор исследования из Государственного университета Сан-Диего.

Ученый воодушевился тем, что простое добавление клубники в рацион может существенным образом повлиять на организм пожилых людей. В исследовании приняли участие 35 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 66 до 78 лет. Они ели клубнику каждый день на протяжении восемь недель. У участников на 5,2% увеличилась скорость когнитивной обработки и на 3,6% снизилось систолическое артериальное давление, отмечает URA.ru.