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Четверг 20 июля

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Синоптик пообещал москвичам возвращение теплой погоды

Синоптик пообещал москвичам возвращение теплой погоды
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До конца лета в российскую столицу вернется тепло, а дожди и сильный ветер сменит солнце. Об этом сообщил синоптик, военный метеоролог Александр Ильин.

Погода, которая на сегодня установилась в городе, является аномальной, объясняет специалист. Она связана со скандинавским циклоном, пришедшим на север средней полосы страны и принесшим арктический воздух, отмечает "Царьград".

Синоптик добавил, что если бы циклон зашел в регион напрямую, то столбик термометра опустился бы еще ниже. При этом погода еще улучшится.

20 июля 2023, 08:00
Фото: Pixabay.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

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