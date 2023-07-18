Работа колеса обозрения "Солнце Москвы" штатно приостановлена

Все гости высажены из кабин.

Работа колеса обозрения "Солнце Москвы" приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу аттракциона.

"Ситуация – абсолютно штатная. В целях безопасности посетителей и согласно регламенту эксплуатации аттракциона, при ветре более 15 м/с работа аттракциона прекращается", – отметили в пресс-службе.

Техническая служба "Солнца Москвы" оперативно среагировала. Все гости высажены в штатном режиме. Информация о заблокированных в кабинах людях не подтвердилась.

"Солнце Москвы" открылось в сентябре 2022 года. Высота сооружения – 140 метров. Это крупнейший аттракцион в Европе.