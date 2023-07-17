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Понедельник 17 июля

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Эксперт назвал причину гибели батискафа "Титан"

Эксперт назвал причину гибели батискафа "Титан"
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Подлодка "Титан" затонула во время экспедиции к "Титанику".

18 июня 2023 года весь мир прильнул к экранам телевизоров и мониторам компьютеров, чтобы следить за ходом спасательной операции по поиску батискафа "Титан". Через два часа после погружения подводная лодка потеряла связь с материнским кораблем.

Чрезвычайное происшествие произошло в акватории Атлантического океана в полутора тысячах километров от американского побережья. Несколько дней батискаф с пятью миллиардерами на борту искали береговая охрана США, канадская авиация и даже французское научно-исследовательское судно.

Увы, но спасти пассажиров не удалось. Батискаф, направляющийся к "Титанику", повторил трагическую судьбу легендарного трансатлантического парохода. Позже обломки экспедиционной субмарины все же удалось достать из воды.

Специалист в области сварки и контроля качества Артем Голубев полагает, что конструкторы батискафа "Титан" допустили серьезную ошибку, которая могла стать причиной гибели судна.

Артем Голубев. Фото: личный архив

По его словам, корпус подлодки состоял из 800 слоев углеродного волокна, положенных друг на друга, поэтому необходимо было строго контролировать потенциальные деформации или разрушения по всей толщине. Для этих целей была изготовлена единственная в истории система тензодатчиков.

"И вот именно это и был неверный шаг. Их система банально не могла проконтролировать всю толщину стенки корпуса. Это могли сделать только акустические датчики", – отметил Артем Голубев

Эксперт подчеркнул, что только акустико-эмиссионный мониторинг подходит для данного материала. Только с его помощью экипаж мог заранее узнать о зарождающихся дефектах и успеть всплыть.

17 июля 2023, 04:11
Фото: ABACA / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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