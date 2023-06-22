Катастрофа экспедиции к "Титанику": на батискафе заканчивается воздух

США не обращались за помощью к России для поиска "Титана".

Весь мир внимательно следит за поисково-спасательными работами в Атлантическом океане, под толщей воды которого, вероятно, терпит бедствие экспедиционный батискаф "Титан". Шансы найти экипаж живым угасают с каждым часом – запасы кислорода подходят к концу.

Пять очень богатых туристов решили отправиться к месту крушения легендарного трансатлантического лайнера "Титаник" в минувшее воскресенье, 18 июня. Однако с момента погружения прошло менее двух часов, как материнский корабль потерял связь с небольшой подводной лодкой.

Расстояние от предполагаемой зоны бедствия до американского побережья составляет примерно полторы тысячи километров. Береговая охрана США вместе с коллегами из Канады уже пятые сутки ведут поиски. В район крушения "Титаника" даже прибыло французское судно, занимающееся глубоководными исследованиями.

По данным Пятого канала, экспедиционная компания заранее предупредила миллиардеров, что путешествие к "Титанику" потенциально несет смертельную опасность, однако они подписали соглашение.

Реальной информации о местонахождении батискафа "Титан" у спасателей нет, вероятно, он находится на глубине более трех тысяч километров. Опуститься туда могли бы российские глубоководные аппараты, однако США не обращались за помощью к нашей стране, отмечает телеканал "Царьград".