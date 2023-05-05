Собянин: На станциях МЦД Окружная и Печатники откроют виртуальную 3D-галерею ко Дню Победы

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) подготовила программу для пассажиров поездов.



Виртуальную 3D-галерею можно будет увидеть на станциях Окружная и Печатники. Пассажиры ЦППК увидят снимки советских фотографов из коллекции "Великие испытания – Великая Победа", написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что некоторые из этих снимков никогда не публиковались.

В День Победы пассажирам пригородных поездов вручат памятные открытки с фрагментами писем бойцов Красной армии. Получить открытки можно при покупке билетов на основных железнодорожных вокзалах столицы.

"Ровно в полдень 9 мая машинисты ЦППК традиционно подадут звуковой сигнал в рамках Всероссийской акции "Гудок Победы". Так они поздравят горожан с праздником", – отметил Собянин.

Накануне в Москве прошла репетиция парада Победы.