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Экологичный праздник: в РЭО дали советы по проведению Пасхи

Экологичный праздник: в РЭО дали советы по проведению Пасхи

Православная Пасха наступит 16 апреля.
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Православные христиане в следующее воскресенье, 16 апреля, отметят святую Пасху. В списке церковных праздников она занимает первостепенную роль и олицетворяет день воскрешения Иисуса Христа. Разумеется. верующие россияне будут поздравлять друга друга, передавая благую весть, а также соберутся за традиционным столом с куличами и крашеными яйцами.

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Однако в век современных технологий у людей есть возможность совместить приятное с полезным. Российский экологический оператор призвал граждан соблюдать нормы экологии при праздновании Пасхи. В ведомстве напомнили о необходимости утилизации отходов, коих накопится больше обычного.

По данным телеканала "360", в РЭО подчеркнули важность соблюдения принципов осознанного потребления. Так, необходимо сократить количество товаров с лишней упаковкой, а также раздельно собрать мусор.

К примеру, яйца для варки и окрашивания лучше покупать в картонных, а не пластмассовых упаковках, потому что она считается совершенно неэкологичным материалом и не перерабатывается в нашей стране. Чтобы не копить ненужную упаковку от красителей, лучше пользоваться натуральными ингредиентами.

Кроме того, в РЭО призвали не оборачивать яйца на Пасху в термопленку – она тоже не перерабатывается. Аналогично и с куличами – приобретать стоит лишь те, которые упакованы в картон.

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 апреля 2023, 06:01 Источник: Телеканал 360 ✓ Надежный источник

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