Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Надо жить дальше: Чернышев ушел из жизни безнадежной Заворотнюк
Не дожила до 47: актрису Екатерину Гусеву закололи неизвестные
"Сегодня мы семья": родившую сына и дочь Кабаеву поздравляют с законным браком
Печальные и радостные причины: когда придется менять документы на недвижимость
партнеры
Понедельник
20 февраля
Лента новостей
04:32
Опасный напиток на вашем столе: ученые назвали причину болезни Альцгеймера
04:06
Бабкина, Кадышева, Крыгина: Надежды российской эстрады
02:19
Следи за языком! Какие слова могут привести к смерти
02:08
Жизнь моего брата забрала поганая нечисть: изо рта шла пена
00:01
Сырная седмица: православный праздник 20 февраля
23:11
Как добиться счастья без страданий?
22:05
Детские травмы и недостатки партнера: Главные причины развода и как избежать краха семьи
21:04
Пока смерть не разлучит нас: умершие после свадьбы знаменитости
20:20
Подходит под любую начинку: рецепт вкуснейшего йоркширского пуддинга от Марины Юдашкиной
19:53
Очень тактильный попугай не отпускает "маму" ни на минуту (видео)
19:01
5 способов раскрыть женское предназначение
18:31
Самое милое на сегодня: в Хабаровском крае мужчина завел дружбу с диким соболем – видео
18:30
"Очередная победа": хорошие новости о здоровье Костомарова
17:57
"Все случилось куда быстрее": неизлечимо больной внук Пугачевой прощается навсегда
17:53
"Мой уже много лет": пойманная с Лепсом Барановская официально призналась
17:31
"Потеряла": забеременевшая Наташа Королева откровенно о ребенке
16:16
Срочно: многодетной жене Тарасова рассекло руку пополам
15:48
"Влюбленность": объявлена причина развода Николаева и Проскуряковой
14:32
"Некуда идти": приползшую к маме беглянку Литвинову с визгом вышвырнули из России
14:05
"Плачет навзрыд": сгоревший в реанимации Пьер Нарцисс вернулся с того света
13:50
Жених и невеста: застуканная с мужиком дочь Успенской едва успела прикрыться
12:14
Маркл, Орейро, Найтли: шесть голливудских красоток с неидеальными лицами
11:57
Кровавый кашель и потеря сознания: 73-летний Ричард Гир экстренно госпитализирован
11:53
"Похороны": стало известно об уходе Константина Богомолова
11:05
"Жалко деток": Прилучный бросил беременную жену
10:23
Снимите это немедленно: названы опасные мужские трусы
10:15
Очень нехорошие дела: в жизни Киркорова наступил фатальный момент
09:20
"Эффект теломер": Как оставаться долго здоровым и молодым без врачей и лекарств?
08:07
Чем богаты: знаменитые мужчины с большими пенисами
07:08
Солнцеликая Масленица славян: торжество света над тьмой
06:14
Как заноза в заднице: самые навязчивые российские блогеры
05:07
Как женская энергия влияет на мужской успех?
04:20
Худеем вкусно: рецепт легкого салата из свеклы от Оксаны Акиньшиной
04:16
"Иммиграция, покупка недвижимости": Бородина заговорила о смене профессии и страны
02:41
Как возлюбленным с детьми вернуть романтику в отношения
02:02
Не только вкусно, но и полезно: суп-пюре с тыквой и сыром по рецепту Елизаветы Боярской
00:01
Вукол Телятник: народные приметы и запреты 19 февраля
23:10
Заговор от лысины, мазь для уменьшения носа: на что готовы женщины в погоне за счастьем
22:44
Как не проецировать на себя ситуации и переживания других людей
22:18
Галкин* в экстазе от кубиков, а Басков покрутил шарики: любимые игрушки российских певцов
21:05
Гранд-кафе "Шануар": в Москве вдохновились вкусами прекрасной эпохи
20:06
Феррари, Леннон и другие: кто из великих людей родился 18 февраля
19:39
Не только Болдуин: кто из звезд убил человека
18:32
Может ли куриное яйцо влезть целиком в рот: видео
18:09
"Самая большая мечта": тяжелобольной Зайцев рассказал о своем последнем желании
17:34
"Кислородная подушка": потерявший память Пригожин перестал дышать
16:10
"Болезнь заставила меня": страшные подробности жизни принцессы Дианы всплыли на поверхность
15:44
"Спилась": битая мужем-предателем звезда "Папиных дочек" Мельникова опустилась на дно
14:26
Внук Пугачевой получил в США квартиру "друзей семьи" и документы эмигранта
13:45
Матерь Божья! Ставшая мужиком дочь Шукшиной показала толпе спрятанное между ягодиц
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Я визжала на всю квартиру": исступленная Навка отказывается верить в произошедшее с Костомаровым
"Влюбленность": объявлена причина развода Николаева и Проскуряковой
"Все случилось куда быстрее": неизлечимо больной внук Пугачевой прощается навсегда
Матерь Божья! Ставшая мужиком дочь Шукшиной показала толпе спрятанное между ягодиц
"Спилась": битая мужем-предателем звезда "Папиных дочек" Мельникова опустилась на дно
"Кислородная подушка": потерявший память Пригожин перестал дышать
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Опасный напиток на вашем столе: ученые назвали причину болезни Альцгеймера

Опасный напиток на вашем столе: ученые назвали причину болезни Альцгеймера

Ученые советуют ограничить потребление этого напитка.
прочитано 228 раз

Долгие годы человечество спорит, что же лучше: чай или кофе. Регулярно появляются новые исследования, подтверждающие вред чрезмерного употребления кофе. А вот появилась и работа, раскрывающая вред излишнего чаепития.

ПО ТЕМЕ

Лучшее блюдо к Масленице: любимый рецепт греков с большими фаллосами

Здоровый сон для взрослых: как наладить режим и чувствовать себя лучше

Ученые-исследователи из Китая провели необычный эксперимент. В течение нескольких лет они отслеживали данные почти 54.000 людей. В целом, работа была посвящена вопросам сохранения памяти, умственное активности, языковых способностей и др. Один из вопросов — влияет ли чай на умственные способности добровольцев, был наконец-то закрыт.

Оказалось, что те волонтеры, которые пили большое количество чая, более предрасположены к поражениям в головном мозге. Они связаны с болезнью Альцгеймера. Те, кто употреблял умеренное количество чая, оказались менее подвержены этому диагнозу. Средняя доза напитка, наоборот, помогала сохранять активность головного мозга.

Таким образом, ученые назвали одну из причин болезни Альцгеймера и влияние чая на серое вещество головного мозга. Было установлено, что 13 чашек чая в день могут привести к нарушениям памяти. Оптимальная норма — не более шести чашек в сутки.

Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 20 февраля 2023, 04:32 Источник: "Учительская газета" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Гостинцы с берегов Амура: Цымбалюк-Романовская с черной икрой, а Валюшкина с женьшенем

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Влюбленность": объявлена причина развода Николаева и Проскуряковой

Игорю Николаеву не терпится отдаться новым чувствам
Шоу-бизнес

"Некуда идти": приползшую к маме беглянку Литвинову с визгом вышвырнули из России

Ренату Литвинову засекли под Петербургом
Шоу-бизнес

"Потеряла": забеременевшая Наташа Королева откровенно о ребенке

Наташа Королева захотела поделиться пережитым
Шоу-бизнес

"Плачет навзрыд": сгоревший в реанимации Пьер Нарцисс вернулся с того света

Вот это поворот!

Гороскоп

Гороскоп на всю жизнь: тайные послания зашифрованы в знаках зодиака
Гороскоп на неделю с 20 по 26 февраля 2023 года
Гороскоп на 2023 год: когда ждать ретроградный Меркурий
Ретроградная Венера близко: прогноз астролога сулит большие перемены

Здоровье

Следи за языком! Какие слова могут привести к смерти
5 способов раскрыть женское предназначение
Что такое гипоспадия? Уролог рассказал о здоровье мальчиков
Врач-терапевт: Нехватка полноценного сна провоцирует развитие ожирения

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+