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Воскресенье 12 февраля

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Лучшее блюдо к Масленице: любимый рецепт греков с большими фаллосами

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Попробуйте воссоздать атмосферу Масленицы в Греции на собственной кухне.

Еще совсем немного и нас ждет Масленица – праздник, знаменующий собой наступление календарной весны и от того полный оптимизма и светлых надежд. На территории России Масленица это хороводы, блины и, разумеется, сжигание чучела.

А что же в других странах? Как празднуют приход долгожданной весны там, за бугром? Возьмем, например, Грецию – страну, где древние обычаи, дойдя до наших дней, тесно переплелись с современность.

Масленица в Греции называется Апокриéс, и в переводе это слово означает "без мяса". Греки перед Масленицей 40 дней держат вегетарианский пост.

В первый день поста в Греции проводится развратная церемония "Бурани", которую неоднократно власти пытались запретить: вокруг котла, где готовится одноименное блюдо, греки танцуют и показывают неприличные жесты. Фишка процесса это десятки расставленных вокруг фаллосов, изготовленных из любых подручных материалов в любых формах и размерах. Цель церемонии с большими фаллосами: приготовив любимый рецепт греков получится проявить уважение к природе, да вдохновить ее на щедрый урожай в наступившем году.

Итак, давайте приготовим лучшее блюдо к Масленице, что подарили нам Греки: Бурани – рис со шпинатом.

Ингредиенты

  • 2 стакана круглозерного риса;
  • 1 кг свежего шпината;
  • 1 пучок свежей мяты;
  • 1 пучок укропа;
  • 1 пучок петрушки;
  • 1 крупная луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 лимон;
  • оливковое масло;
  • 1 кубик овощного бульона;
  • соль, перец;
  • сыр фета и молотый орегано (для подачи).

Приготовление

Не дожидаясь Масленицы мелко нарезанные лук и чеснок нужно положить в кастрюлю с толстым дном и обжарить до золотистого цвета.

Крупно нарубить зелень. Половину мяты, петрушки и шпината отложить, остальное же добавить в кастрюлю. Влить сок лимона, перемешать и оставить под крышкой на три минуты. После этого – дать жидкости выпариться.

В кастрюлю добавить рис, оливковое масло, залить кипятком так, чтобы рис оказался покрыт. Добавить бульонный кубик, готовить блюдо греческой Масленицы нужно около 20 минут на среднем огне, доливая при необходимости воду.

Затем добавить зелень, соль и перец, дать постоять минут десять. Подавать, украсив фетой, посыпав орегано и добавив пару капель масла. Приятного аппетита — Масленица уже на пороге!

12 февраля 2023, 18:30
Фото: George Panagakis / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
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