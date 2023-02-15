Сретение Господне: традиции и приметы на 15 февраля

Что нельзя делать в православный праздник.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

15 февраля православные христиане отмечают Сретение Господне, который является одним из 12 важнейших церковных праздников, не считая Пасхи, описывающих земную жизни Иисуса Христа. События, легшие в основу для празднества, описаны в Евангелии от Луки, где слова "сретение" имеет значение "встреча".

Согласно священным писаниями, Сретение Господне, то есть принесение Иисуса Христа в Иерусалимский храм, произошло через сорок дней после Рождества Христова. Сам праздник появился только в четвертом веке как элемент цикла православных праздников, а на рубеже пятого и шестого приобрел самостоятельность.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 15 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

Принесение Иисуса Христа во Храм – чистый и светлый праздник, поэтому сквернословить в этот день не следует. Кроме того, по данным Пятого канал, 15 февраля запрещается выполнять тяжелую работу по дому. Также сегодня следует отказаться от длительных поездок и путешествий. Считается, что они могут стать раковыми.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Сретение Господне стоит отмечать в кругу родственников и друзей. Можно собраться на пиршество, обсудить важные проблемы, попросить друг у друга прощение за причиненные обиды, договориться о дальнейших планах. Разумеется, на православный праздник следует посетить храм, зажечь свечи и обратиться с молитвой к Господу.

По традиции, сегодня нужно осветить воду – она может в борьбе с недугами. Кроме того, на 15 февраля существует важная приметы. Ночью если небо будет усыпано звездами, значит морозов уже ждать не стоит.