Вильфанд: аномальные холода придут в российские регионы

Волочкова поразила новым образом Тесты Орбакайте показала сына Игры Сонник

Топ новостей недели

Умер "Пухляш" из клипа группы Little BigУмер "Пухляш" из клипа группы Little Big Регламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого каналаРегламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого канала "Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*

Лента новостей

Среда 27 декабря

08:44Озвучены два условия для снижения цен на автомобили 08:23Вильфанд: аномальные холода придут в российские регионы 07:20Правила продажи лекарственных препаратов решено поменять 06:50Актер поплатился свободой за съемки в сериале "Слово пацана" 06:05Как приручить Дракона: правила сервировки новогоднего стола 05:12Будет невероятно тяжело: для этих трех знаков 2024 станет испытанием на прочность 04:25Только не молчать: дети звезд рассказали о школьном буллинге 02:30Раскрыта главная польза регулярных кардиотренировок 01:50Три секрета сохранения зрения при работе с гаджетами 16:36Бондарчук расказала о выборе имени для сына: вот за кем было решающее слово 15:06Требуют взыскать миллиард: устроившую "голую" вечеринку Ивлееву хотят наказать 13:11Стало известно об экстренной госпитализации Шуры: что произошло 12:49Звезда "Мухтара" Оксана Сташенко дала нетривиальный совет всем худеющим 12:34Вышла на сцену с ножами в руках: Волочкова ошарашила публику опасной выходкой 11:51Затравленная после скандальной вечеринки Лолита покаялась перед россиянами 11:23Игорь Николаев появился в компании победительницы шоу "Голос" Александры Воробьевой 10:39Ксения Бородина использовала роль "жертвы" для построения карьеры на "Доме-2" 08:33Три действенных способа восстановить кожу после новогодних праздников 08:03Для врачей скорой утвердили новые правила помощи пациентам 07:47Названо самое опасное угощение на новогоднем столе 07:14Топ-5 лучших российских сериалов 2023 года 06:03Я путала все: Лада Дэнс продолжает восстанавливаться после страшного ДТП 05:11С хлеба на воду: сын стилиста Зверева раскрыл размер зарплаты 02:39Топ-5 способов надолго сохранить хорошую память 02:07Бодро встретить Новый год: как не сломать график сна в праздники 21:37Как отпустить прошлое? Звезда фильма "Елки-10" дала ценный совет 17:56Григорий Лепс заявил о своем отношении к творческим наклонностям сына 16:39"Это все показуха": россияне отреагировали на нежное послание Галкина* Пугачевой в важный день 16:06Топ зимних развлечений на открытом воздухе: подборка лучших катков Москвы 15:10Ольга Орлова назвала ошибкой свое участие в нашумевшей вечеринке Насти Ивлеевой 12:47Бузова рассказала, какие угощения обязательно будут на ее новогоднем столе 11:04Мама Бонд рассказала об особенностях воспитания шестерых детей 09:53Певица Катя Лель рассказала о своем райдере и повышенном гонораре 07:55Москвичам рассказали о погодных сюрпризах в новогоднюю ночь 07:30Неблагодарная: Резник поставил Лайму Вайкуле на место 06:30Названа причина скоропостижной смерти актера из сериала "Глухарь" 05:46Названа безопасная альтернатива игристым винам на новогоднем столе 04:45Он увеличился в пять раз: Катя Лель не смогла сдержать восторга 04:05Если надо быстро похудеть: три приправы для потери веса 03:33Мечтала лечь под нож хирурга: 43-летняя Наталья Бочкарева раскрыла секрет красоты 02:52Три полезных свойства свежего свекольного сока 02:21Раскрыт простой секрет профилактики инфарктов и инсультов 20:40Гороскоп на 2024 год для всех знаков зодиака 18:53Николай Басков был вынужден закрыть свою киностудию в Москве 17:40Филипп Киркоров назвал Романа Костомарова настоящим героем 16:55Настя Ивлеева извинилась за нашумевшую вечеринку в центре Москвы 15:51Чехова рассказала, что ее карьере в кино помешали Брежнева и Ходченкова 06:10Лазарев похвастался шикарной новогодней елкой вместе с детьми 02:15Анна Семенович потрясла наливной грудью на видео 21:58Игорь Крутой отметил свою причастность к сериалу "Слово пацана"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Вильфанд: аномальные холода придут в российские регионы

Вильфанд: аномальные холода придут в российские регионы
185

В ряде субъектов в ближайшие дни ожидается резкое снижение температуры. столбики термометров опустятся до -51 градуса.

Погода преподнесет не очень приятный сюрприз в последние дни уходящего года жителям ряда российских регионов. На Северо-Западе и Дальнем Востоке температура воздуха опустится до экстремальных значений, сообщает телеканал "360".

Сложная обстановка будет в Вологодской и Архангельской областях, Коми. Ближайшие два-три дня температура в этих регионах зафиксируется на отметках -25 градусов. Показатели на четверть ниже существующих климатических норм. В Амурской, Магаданской областях, в Хабаровском крае и на Сахалине мороз будет еще крепче, предупреждает RT. По ночам столбики термометров покажут -45...-47 градусов.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей регионов, в которых ожидается аномальный холод, об опасности нахождения на морозе. "Царьград" также напоминает, что признаками обморожения являются онемение кожи, бледность, ощущение жжения и покалывания. Важно в кратчайшие сроки добраться до теплого помещения, чтобы не допустить нежелательных последствий.

27 декабря 2023, 08:23
Рябина. Фото: © Nikolay Gyngazov\Global Look Press/www.globallookpress.com
ТАСС• Требует проверки

За 12 лет археологи обнаружили в Москве более 100 тысяч находок – Собянин

За 12 лет археологи обнаружили в Москве более 100 тысяч находок – Собянин
Мэр Москвы подвел итоги сезона раскопок. С наступлением зимы в столице завершился очередной археологический сезон.

В нескольких зданиях ЦАО временно отключился свет из-за сбоя на кабельных линиях

В нескольких зданиях ЦАО временно отключился свет из-за сбоя на кабельных линиях
Специалисты восстанавливают электроснабжение. Причиной отключения электричества в нескольких здания в Центральном административном округе стали неполадки с двумя кабельными линиями.

Собянин открыл новый электробусный парк в районе Новокосино

Собянин открыл новый электробусный парк в районе Новокосино
Он рассчитан на 100 машин. В Москве развивается инфраструктура для экологически чистого транспорта.

В 2023 году в Москве открылось 13 новых поликлиник – Собянин

В 2023 году в Москве открылось 13 новых поликлиник – Собянин
Медучреждения работают по новому стандарту. Первых пациентов приняли две новые поликлиники в районах Бирюлево Восточное и Отрадное.

Москвичам рассказали о погодных сюрпризах в новогоднюю ночь

Москвичам рассказали о погодных сюрпризах в новогоднюю ночь
До самого любимого праздника осталось меньше недели. Какой будет погода в самую первую ночь в году? Жителям Москвы ответили на этот вопрос. Всем, кто собрался встречать Новый год в столице России, невероятно повезло.

Выбор читателей

25/12ПндБузова рассказала, какие угощения обязательно будут на ее новогоднем столе 25/12ПндОльга Орлова назвала ошибкой свое участие в нашумевшей вечеринке Насти Ивлеевой 26/12ВтрСтало известно об экстренной госпитализации Шуры: что произошло 25/12Пнд"Это все показуха": россияне отреагировали на нежное послание Галкина* Пугачевой в важный день 26/12ВтрТребуют взыскать миллиард: устроившую "голую" вечеринку Ивлееву хотят наказать 26/12ВтрЗатравленная после скандальной вечеринки Лолита покаялась перед россиянами