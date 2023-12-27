Вильфанд: аномальные холода придут в российские регионы

В ряде субъектов в ближайшие дни ожидается резкое снижение температуры. столбики термометров опустятся до -51 градуса.

Погода преподнесет не очень приятный сюрприз в последние дни уходящего года жителям ряда российских регионов. На Северо-Западе и Дальнем Востоке температура воздуха опустится до экстремальных значений, сообщает телеканал "360".

Сложная обстановка будет в Вологодской и Архангельской областях, Коми. Ближайшие два-три дня температура в этих регионах зафиксируется на отметках -25 градусов. Показатели на четверть ниже существующих климатических норм. В Амурской, Магаданской областях, в Хабаровском крае и на Сахалине мороз будет еще крепче, предупреждает RT. По ночам столбики термометров покажут -45...-47 градусов.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей регионов, в которых ожидается аномальный холод, об опасности нахождения на морозе. "Царьград" также напоминает, что признаками обморожения являются онемение кожи, бледность, ощущение жжения и покалывания. Важно в кратчайшие сроки добраться до теплого помещения, чтобы не допустить нежелательных последствий.