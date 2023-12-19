Имеет ли женщина право взыскать алименты с донора спермы: ответ юриста

Адвокат Сергей Жорин раскрыл нюансы этого вопроса и дал однозначный ответ.

Рождение детей с использованием биологических материалов от доноров – распространенная практика во многих странах. Несмотря на то, что подобный метод подходит далеко не каждому, все нюансы, связанные с ним, прописаны в законе. Знаменитый адвокат Сергей Жорин рассказал, какие права есть у детей, появившихся на свет таким образом, и их родителей.

В беседе с Пятым каналом юрист ответил на один из самых распространенных вопросов. Эксперт объяснил, имеет ли женщина право взыскать алименты с донора, репродуктивный материал которого использовала для оплодотворения. По словам специалиста, согласно закону, сдавший сперму мужчина не имеет никаких прав в отношении ребенка. Кроме того, на его плечи не могут лечь никакие обязанности, связанные с обеспечением биологического отпрыска.

"Если женщина, которая воспользовалась этим донорским материалом, родила ребенка, захочет подать в суд с требованием о взыскании алиментов с донора, то есть, фактически, с биологического отца, она это сделать не сможет", – рассказал Сергей Жорин.

В такой ситуации, как объяснил юрист, отцом ребенка будет считаться тот, чьи данные указаны в свидетельстве о рождении. Адвокат отметил, что сдавший репродуктивный материал мужчина по документам является чаду совершенно чужим человеком. Более того, появившиеся на свет таким образом дети не могут претендовать на наследство донора. А тот, в свою очередь, не несет ответственности за проблемы со здоровьем, с которыми ребенок может столкнуться.