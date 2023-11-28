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Вторник 28 ноября

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Шторм века: названа причина возникновения мощнейшего урагана

Шторм века: названа причина возникновения мощнейшего урагана
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Европейскую часть России захлестнула непогода. Мокрый снег, сильнейший ветер и гололедица усложнили жизнь тысячам граждан. Метеоролог назвал причины возникновения неприятного явления.

Погода преподнесла неприятный сюрприз жителям центральной и южной части страны. Мощнейший ураган спровоцировал шторм на черном море. Падали деревья, путаясь в проводах. Улицы оказались усыпаны вывесками, остатками черепицы и плохо закрепленными заборами. О причинах возникновения подобного погодного явления пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Средиземноморский циклон, проходя по российской территории, попал в зону контраста. Это привело к снегопаду и усилению ветра до экстремальных значений, уточняет RT. В ближайшие два-три дня ситуация с погодой стабилизируется. При этом снежный покров закрепится и наступит настоящая зима. Примечательно, что в текущем году фактическое и календарное наступление этого времени года совпадает.

"Царьград" сообщает, что температура воздуха в центральных и южных регионах начнет снижаться. Метеорологи не исключают, что в зимние месяцы не исключается повторение ураганов, которые были зафиксированы накануне.

28 ноября 2023, 04:50
Ураган на море. Фото: © Victor Lisitsyn/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Кто стоит за сообществом "Путь домой"
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Основательница сети "Андерсон" перебралась в Лиссабон после подозрений о неуплате налогов

Основательница сети "Андерсон" перебралась в Лиссабон после подозрений о неуплате налогов
Основательница ресторанной сети "Андерсон" Анастасия Татулова покинула Россию, после того как у нее возникли проблемы с налоговой. "Я теперь тут [в Лиссабоне] живу", – написала Татулова у себя в Telegram в ответ на сообщения пользователей. На уточняющие вопросы о переезде ответила: "Да, теперь уже насовсем". Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что основательницу сети «Андерсон» проверяет налоговая служба по подозрению в фрагментации бизнеса, что привело к значительному уменьшению налоговых выплат.

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