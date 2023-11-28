Шторм века: названа причина возникновения мощнейшего урагана

Европейскую часть России захлестнула непогода. Мокрый снег, сильнейший ветер и гололедица усложнили жизнь тысячам граждан. Метеоролог назвал причины возникновения неприятного явления.

Погода преподнесла неприятный сюрприз жителям центральной и южной части страны. Мощнейший ураган спровоцировал шторм на черном море. Падали деревья, путаясь в проводах. Улицы оказались усыпаны вывесками, остатками черепицы и плохо закрепленными заборами. О причинах возникновения подобного погодного явления пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Средиземноморский циклон, проходя по российской территории, попал в зону контраста. Это привело к снегопаду и усилению ветра до экстремальных значений, уточняет RT. В ближайшие два-три дня ситуация с погодой стабилизируется. При этом снежный покров закрепится и наступит настоящая зима. Примечательно, что в текущем году фактическое и календарное наступление этого времени года совпадает.

"Царьград" сообщает, что температура воздуха в центральных и южных регионах начнет снижаться. Метеорологи не исключают, что в зимние месяцы не исключается повторение ураганов, которые были зафиксированы накануне.