Основательница сети "Андерсон" перебралась в Лиссабон после подозрений о неуплате налогов

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что основательницу сети «Андерсон» проверяет налоговая служба по подозрению в фрагментации бизнеса, что привело к значительному уменьшению налоговых выплат.
В свою очередь, Telegram-канал Brief, ссылаясь на источники, сообщил, что проверка действительно проводится, и что Анастасию Татулову подозревают в уклонении от уплаты налогов в значительном размере.
Журналистка РБК Анна Захарова рассказала о том, что после публикации статьи о продаже семейных кафе «Андерсон» компании «ВкусВилл» Анастасия Татулова неодобрительно отреагировала на некоторые фразы в тексте и позвонила Анне, требуя их исправить, угрожая расправой.