Основательница сети "Андерсон" перебралась в Лиссабон после подозрений о неуплате налогов

Каким растет сын Жанны Фриске Тесты Тяжелая жизнь бывшей жены Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Суббота 25 ноября

17:54Как не переносить свои травмы на партнера? 16:37Кожа, экокожа, мех: как ухаживать за кроссовками из разных материалов 15:11"Серебряная клятва": увлекательное фэнтези со славянскими мотивами 14:11Начавшая отношения с женатым Лопырева впервые высказалась о ситуации: А кто святой? 13:33Опасна ли круговая подтяжка лица? Рассказывает пластический хирург Исамутдинова 12:04Как решать конфликты в команде: два главных правила 19:28Торжества не будет: Николаев объяснил причину отказа от празднования юбилея 16:16Куда сходить на новогодние праздники в Москве: топ событий для детей и взрослых 12:30Путешествие сквозь века: Театр Марии Киселевой представит новый спектакль на воде "Сказ о русских берегах" 12:23Создатели "Мульт и Елка" в VK Stadium представили тизер шоу с блогером Миланой Хаметовой 12:15В столичном VK Stadium состоится премьера новогоднего шоу в уникальном формате "Мульт и Елка" 12:03Зрители шоу "Елка телеканала Карусель" в Крокусе получат шанс стать звездами телевизионного эфира 11:55"Елка телеканала Карусель" в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации 11:42О ней категорически нельзя шутить в КВН: что известно о непубличной жене Маслякова 10:42Как исполнять желания: соблюдай всего 3 правила 10:28Останешься без волос: чем никогда не стоит мыть голову 09:43Названа дата увеличения материнского капитала 08:38Есть или выбросить: в российский пельменях найдены патогенные бактерии 07:49Убивает молодость: эти продукты не рекомендуется есть на завтрак 07:14Опустилась ниже некуда: Алла Пугачева потеряла любовь 06:10Есть на кухне у каждого: ТОП-5 самых вредных продуктов 04:35Мужчины клюют: Азиза раскрыла тайну успеха 03:30Женатый на ровеснице дочери Дибров омолаживается у косметолога 02:44Как не остаться в тишине: советы для сохранения слуха 01:33Береги зубы смолоду: три правила для избавления ребенка от проблем 16:59Москва продолжит поддержку бизнеса и реального сектора экономики 16:41Сбежал от жены в Эстонию, а вернулся с новой любовью: личная жизнь актера Кяро 14:00Родился не в РФ, потерял отца, попал в Голливуд: судьба красавца-актера Васильева 11:39Измена жены с другом и уход из сериала: как живет звезда "Реальных пацанов" Богданов 07:42Сухость ног может говорить о недостатке этого важного элемента 07:17Спасет от простуды: назван сезонный фрукт с защитными свойствами 06:21Без рук ужасно: Костомарову пришлось привязывать ракетку к протезу 05:16ТОП-5 болезней любителей злоупотреблять алкогольными напитками 04:35Дырка от бублика: Евгений Осин оставил внебрачную дочь без наследства 03:19Уходят лучшие: умер актер Александр Крыжановский 02:22Эта ошибка матерей приводит к детской аллергии 01:10Сплю по пять часов: Мария Погребняк рассказала о жизни после развода 00:31Эти пять листовых овощей необходимо включать в рацион для здоровья 00:05Обнаружено новое полезное свойство кофейной гущи 16:20100-летнему юбилею "Мосфильма" посвящается: Новогодние представления на киностудии "Мосфильм" сезон 2023-2024 15:47От афрокос до седых кудрей: самые эффектные прически Филиппа Киркорова 14:04Слухи об алкоголизме и одиночество: куда пропала забытая звезда 90-х Отиева 12:19Дважды едва не погиб, был лысым, весил 92 кило: неизвестная жизнь певца SHAMAN 08:30Назван способ снижения давления без лекарств 07:39Составляйте рацион правильно: ТОП полезных для сердца продуктов 07:18Это беда: названа главная опасность постоянного использования гель-лака 06:35Грозят ли росиянам новые ковидные ограничения: врач дал четкий ответ 06:00"Я потерялся": Денис Клявер решился на признание 04:58Трагически погибла актриса Полина Меньших 04:17Их любят делать эскортницы: врач назвал самые популярные пластические операции
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Основательница сети "Андерсон" перебралась в Лиссабон после подозрений о неуплате налогов

Основательница сети "Андерсон" перебралась в Лиссабон после подозрений о неуплате налогов
82

Основательница ресторанной сети "Андерсон" Анастасия Татулова покинула Россию, после того как у нее возникли проблемы с налоговой. "Я теперь тут [в Лиссабоне] живу", – написала Татулова у себя в Telegram в ответ на сообщения пользователей. На уточняющие вопросы о переезде ответила: "Да, теперь уже насовсем".

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что основательницу сети «Андерсон» проверяет налоговая служба по подозрению в фрагментации бизнеса, что привело к значительному уменьшению налоговых выплат.

В свою очередь, Telegram-канал Brief, ссылаясь на источники, сообщил, что проверка действительно проводится, и что Анастасию Татулову подозревают в уклонении от уплаты налогов в значительном размере.

Журналистка РБК Анна Захарова рассказала о том, что после публикации статьи о продаже семейных кафе «Андерсон» компании «ВкусВилл» Анастасия Татулова неодобрительно отреагировала на некоторые фразы в тексте и позвонила Анне, требуя их исправить, угрожая расправой.

25 ноября 2023, 18:01
Фото: Telegram-канал Анастасии Татуловой

МГД: Бюджет Москвы позволит реализовать масштабные программы в здравоохранении

МГД: Бюджет Москвы позволит реализовать масштабные программы в здравоохранении
На оказание услуг по ОМС заложено 1,8 триллиона рублей. Московская городская дума (МГД) в ходе заседания 22 ноября приняла закон "О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

Почему экс-бойцы "Вагнера" нужны российским подразделениям

Почему экс-бойцы "Вагнера" нужны российским подразделениям
За последние недели в СМИ появилось множество публикаций о том, что экс-бойцы ЧВК "Вагнер" вступили в то или иное вооруженное формирование. В глазах многих "музыканты" стали своеобразным знаком качества, гордостью России и эталоном воина. На фоне этого напрашивается несколько вопросов.

Собянин рассказал о реставрации особняка XIX века на улице Каретный Ряд

Собянин рассказал о реставрации особняка XIX века на улице Каретный Ряд
Работы завершатся в 2024 году. На улице Каретный Ряд в центре Москвы подходит к концу реставрация уникального особняка купцов Марковых.

Как отдыхаем в январе: россиянам рассказали о каникулах

Как отдыхаем в январе: россиянам рассказали о каникулах
Впереди долгожданный праздник. В новый год людям хочется больше времени проводить с семьей. Сколько будем отдыхать? Россиянам рассказали о длинных каникулах. Больше недели беззаботных выходных ждет россиян уже через месяц.

МРОТ подрастет: сколько будем получать в 2024 году

МРОТ подрастет: сколько будем получать в 2024 году
К показателю привязаны большинство выплат, которые также, очевидно, должны увеличится после роста минимального размера оплаты труда. Рассказываем о цифрах и не только. С начала следующего года МРОТ на территории России будет увеличен на 18,5%.

Выбор читателей

24/11ПтнТоржества не будет: Николаев объяснил причину отказа от празднования юбилея 24/11ПтнМужчины клюют: Азиза раскрыла тайну успеха 24/11ПтнЖенатый на ровеснице дочери Дибров омолаживается у косметолога 25/11СбтНачавшая отношения с женатым Лопырева впервые высказалась о ситуации: А кто святой? 24/11ПтнО ней категорически нельзя шутить в КВН: что известно о непубличной жене Маслякова 24/11ПтнОпустилась ниже некуда: Алла Пугачева потеряла любовь