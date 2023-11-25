Основательница сети "Андерсон" перебралась в Лиссабон после подозрений о неуплате налогов

Основательница ресторанной сети "Андерсон" Анастасия Татулова покинула Россию, после того как у нее возникли проблемы с налоговой. "Я теперь тут [в Лиссабоне] живу", – написала Татулова у себя в Telegram в ответ на сообщения пользователей. На уточняющие вопросы о переезде ответила: "Да, теперь уже насовсем".



Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что основательницу сети «Андерсон» проверяет налоговая служба по подозрению в фрагментации бизнеса, что привело к значительному уменьшению налоговых выплат.



В свою очередь, Telegram-канал Brief, ссылаясь на источники, сообщил, что проверка действительно проводится, и что Анастасию Татулову подозревают в уклонении от уплаты налогов в значительном размере.

Журналистка РБК Анна Захарова рассказала о том, что после публикации статьи о продаже семейных кафе «Андерсон» компании «ВкусВилл» Анастасия Татулова неодобрительно отреагировала на некоторые фразы в тексте и позвонила Анне, требуя их исправить, угрожая расправой.