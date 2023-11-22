Почему экс-бойцы "Вагнера" нужны российским подразделениям

За последние недели в СМИ появилось множество публикаций о том, что экс-бойцы ЧВК "Вагнер" вступили в то или иное вооруженное формирование. В глазах многих "музыканты" стали своеобразным знаком качества, гордостью России и эталоном воина.

На фоне этого напрашивается несколько вопросов. СВО идет не первый год, и до "распада" компании о подразделениях, которые сейчас рассказывают о вступлении в их ряды "оркестрантов", новостей было гораздо меньше, чем о "Вагнере". Складывается впечатление, что успех той или иной группировки так или иначе завязан на экс-бойцах "Вагнера".

"Музыканты" внесли значительный вклад в успех союзных сил. К примеру, контрнаступление ВСУ, на которое Киев делал серьезные ставки, провалилось в том числе благодаря "Бахмутской мясорубке". "Музыканты" ликвидировали резервы украинской армии и отвлекли на себя все внимание, дав союзникам возможность подготовить оборонительные рубежи.

В наши дни упоминания "музыкантов" зачастую похожи на эксплуатацию бренда, что рождает множество вопросов. Так, пока очень мало информации о подразделении "Камертон", состоящем из бывших вагнеровцев. На каком участке фронта их задействуют пока неизвестно.

Для многих россиян ЧВК "Вагнер" за последние годы стала синонимом слова "результат". Не будет ли кощунством и неуважением связывать новые отряды с компанией?

