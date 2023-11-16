Платить за услуги ЖКУ станет выгоднее: какое изменение ждет россиян?

Во многих семьях первоочередной статьей расходов является оплата коммунальных услуг. Для некоторых россиян в скором времени финансовое бремя может стать немного легче.

За услуги жилищно-коммунального хозяйство россиянам совсем скоро придется платить чуть меньше. Предложена инициатива по отмене банковской комиссии за перевод денежных средств. Об этом пишет интернет-издание Vse42.ru.

Сейчас при оплате счетов за воду, электричество и другие услуги банки взимают комиссию. Ее размер закреплен только внутренними документами финансового учреждения, напоминает "Царьград". Если инициатива законотворцев будет рассмотрена и одобрена во всех чтениях, то банковскую комиссию за услуги ЖКХ отменят. Не исключено, что предложение будет актуально только для социально незащищенных категорий граждан: пенсионеров, инвалидов, многодетных семей.

Канал 360 пишет, что предложение на рассмотрение законотворцев некоторое время назад предложил глава государства.