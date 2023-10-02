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Собянин: К концу года благоустроим территории возле 11 станций МЦД

Собянин: К концу года благоустроим территории возле 11 станций МЦД
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Работы у большинства станций уже завершены.

К концу 2023 года завершится благоустройство у 11 станций, входящих в систему Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

В порядок приведут территории у станций Внуково, Кокошкино, Поклонная, Марьина Роща, Зеленоград – Крюково и других. Общая площадь работ составляет 114 гектаров.

Специалисты убирают под землю провода, оборудуют дополнительные водосточные сети, обновляют покрытие проезжей части и тротуаров. Рядом со станциями появляются современные остановочные павильоны с зарядными слотами для гаджетов. После завершения основных работ на территориях высадят деревья и кустарники.

"Особое внимание — созданию комфортной и доступной среды, в том числе для маломобильных пассажиров, пожилых людей, родителей с колясками и путешественников с багажом", – рассказал мэр.

17 августа открылось движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) от Зеленограда до подмосковного Раменского. В составе линии 41 станция с пересадками на метро, МЦК и другие диаметры. Поездки стали комфортнее для сотен тысяч жителей столицы и области.

9 сентября дан старт пассажирскому движению по четвертому диаметру (МЦД-4) от Апрелевки до Железнодорожного (Балашиха). 86-километровая линия объединила семь центральных железнодорожных вокзалов: Белорусский, Савеловский, Рижский, Ленинградский, Ярославский, Казанский и Курский.

2 октября 2023, 17:15
Фото: Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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